Украинская журналистка отказалась от немецкой премии из-за ее вручения пропагандисту Венедиктову 6 декабря, 15:21 Алексей Венедиктов не раз хвастался своими связями в Кремле (Фото:Алексей Венедиктов/Facebook)

Украинская журналистка Оксана Романюк отказалась от немецкой премии Palm Foundation за свободу слова, поскольку ее организаторы решили разделить награду за свободу слова между ней и российским пропагандистом Алексеем Венедиктовым.

Об этом она рассказала во вторник, 6 декабря, на своей странице в Facebook.

По словам Романюк, свое решение номинировать ее совместно с Венедиктовым организаторы объяснили тем, что «Украина, Россия, символизм, «обе страны пострадали».

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«Я не представляю, как бы я могла физически встать на одну сцену и разделить одну награду с Венедиктовым. Со служебным либералом Кремля, политтехнологом, не раз продвигавшим кремлевскую пропаганду, публично называл Путина своим „единственным начальником“, хваставшимся связями с Лавровым, Песковым, и другими функционерами, и так далее», — заявила журналистка.

В свою очередь Венедиктова ситуация ничуть не смутила, и он без каких-либо угрызений совести пошел получать премию, хвастаясь, что стал первым россиянином, которому ее вручили.

«У меня нет претензий к организаторам. Они очень далеки от наших реалий. Это западноевропейская христианская этика, миротворцы, протяните руки друг другу. Мы долго переписывались с ними, и продолжаем переписываться. Им непросто выйти за рамки устоявшейся картины мира и понять то, что происходит здесь. Но я знаю, что мне все же удалось вызвать у них вопросы и внутренние дискуссии. Впереди у нас много работы и много разъяснений, чтобы развеять русскую имперскую магию», — добавила Романюк.