Захватить и влиять. Зачем бизнесмен Кропачев хочет запустить свой информационный телеканал с экструдниками ТВ Медведчука — интервью NV 18 января, 13:32 Эксклюзив NV В Украине пытаются запустить новый телеканал Ukrainian World News (Фото:UWN)

Эксрегионал как владелец и бывшие сотрудники ТВ кума Путина как менеджеры, — станет ли новый телеканал с подобным «наполнением» реинкарнацией NewsOne или 112, — рассказывает медаиэксперт Отар Довженко.



Летом 2022 года украинский «угольный» бизнесмен Виталий Кропачев купил компанию, владеющую цифровой лицензией 4 канала. А уже в начале 2023 стало известно, что благодаря этому он планирует запустить новый общенациональный информационный канал Ukrainian World News (UWN).

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В команде UWN оказался ряд известных медийщиков, среди которых бывшие работники медиа Виктора Медведчука, в частности, 112 канала. А генпродюсером будет Ольга Гиржева, которая с 2018 года была главредом NewsOne.



Самого же владельца, Кропачева, во времена прошлой власти называли «смотрящим» за угольной отраслью. А в 2010—2014 он был депутатом Донецкого облсовета в составе фракции Партии регионов.



UWN собирался начать вещание 22 января — в День Соборности Украины. Однако Нацсовет по телевидению и радиовещанию не спешит рассматривать заявление телеканала на изменение его логотипа, который сейчас в реестре называется «Так».



О том, почему Нацсовет не спешит давать дорогу UWN, «медведчуковцев» и Кропачева NV побеседовал с медиаэкспертом Отаром Довженко.



— В январе должен стартовать канал Виталия Кропачева Ukrainе World News…

— Их уже затормозили. Они рассчитывали на то, что Нацсовет [по телевидению и радиовещанию] в четверг [19 января] переоформит их логотип на UWN, и они 22 января стартуют. Но Нацсовет начал их проверять и на четверг этот вопрос не поставил [на рассмотрение]. То есть они не могут стартовать под логотипом UWN и пока откладывают свой старт. На сколько неизвестно, решают вопрос.

— И что дальше с ними будет?

— Они могут стартовать когда угодно в интернете или где-нибудь еще. Но они хотят выйти в общенациональную цифровую сеть, то есть в общенациональный эфир — самое массовое покрытие аудитории в Украине — так называемое Т2. Это лицензия компании «Корона санрайс», которая до этого принадлежала 4 каналу [его владелец экс-нардеп Слуги народа Алексей Ковалев перешел на сторону России и был убит на оккупированной Херсонщине, а имущество канала арестовано и передано Госкино]. Разрешить им это сделать может Нацсовет или Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Как мы видели на примере трех телеканалов Порошенко — Эспрессо, Прямого и Пятого — достаточно просто кому-то позвонить и выключить рубильник, и их эфир просто не пойдет. Основания для этого, в принципе, есть, потому что они не собираются транслировать единый марафон. А постановление СНБО от 18 марта обязывает все информационные каналы, транслируемые в Т-2, транслировать марафон. UWN идет по пути отрицания того, что они информационный канал. Очевидно, что доказать это они теоретически могут в суде, но для начала это надо доказать Нацсовету. С последним либо происходит какая-нибудь торговля, либо он не намерен давать им выходить в эфир. Из наших собственных источников мы знаем, что по крайней мере часть власти против того, чтобы этот канал выходил, и собирается ему помешать [как стало известно 17 января, уже после интервью, UWN решил к переоформлению лицензии с 1 февраля присоединиться к трансляции совместного марафона под логотипом Так TV].

— И был комментарий министра культуры Александра Ткаченко.

— Комментарий Ткаченко был очень сдержан, скажем так. Но он также напомнил об этом постановлении, требующем транслировать марафон. То есть, запускайтесь как информационный канал и транслируйте марафон. Понятно, что запускают этот канал не для того, чтобы его транслировать.

— А для чего? Очевидно, что это нерентабельно и дорого.

— Для того, чтобы занять освободившуюся нишу после того, как закрыли каналы Медведчука. Да и в принципе освободилась ниша информационных каналов. Их было несколько. До 24 февраля на первом месте была Украина 24, потом Прямой, НАШ. До них были каналы Медведчука, но потом их закрыли. Ну и дальше — это 5 канал, 24 канал и т. п. Сейчас получается так, если смотреть цифровое эфирное телевидение Т2, там вообще нет информационных каналов, а только общий телемарафон. В местных мультиплексах они могут быть. Например, во Львове на местном уровне транслируется 24 канала, еще где-то на местном уровне может идти 5 канал. Но в принципе общенациональное покрытие всех информационных каналов отключено. Либо из-за того, что их закрыли, как канал Наш, либо из-за того, что они закрылись сами, как Украина 24, либо из-за того, что они начали ретранслировать марафон. И в этой ситуации, если у Т2 действительно выйдет информационный канал с совсем другими новостями и продуктами, то он будет популярен и влиятельным. Потому что люди не хотят смотреть марафон, они устали от него. Он постоянно теряет в качестве. Если взглянуть на итоги последнего квартала, вышедшие у нас [на отраслевом сайте Детектор медиа], то видно, что качество продукта телемарафона драматически упало за последние несколько месяцев. То есть, это халтура. А люди не хотят смотреть на халтуру. Они хотят что-нибудь альтернативное. Они ищут [ток-шоу ] Холостяк, какое-то кино и сериалы. А если будут какие-то другие новости, столь яркие и красивые, то, конечно, они будут их смотреть. То есть это для того, чтобы занять нишу, и очень небольшими средствами. Потому что они взяли готовую аппаратуру демонтированного полтавского канала Центральный и купили [лицензию ] за копейки — 60 млн грн долга. Такая сумма — $1,5 млн. Это смехотворно в плане стоимости цифровой лицензии общенационального телеканала. За это платили десятки миллионов долларов.

И они выйдут на рынок и увлекут его.

Новый телеканал может захватить освободившуюся после создания единого телемарафона нишу информационных ТВ / Фото: UWN

А как они потом будут влиять на эту аудиторию, которую они подгребут, — это уже дело техники. Возможно, они выторгуют себе за это что-то у власти, возможно, они выторгуют себе это что-то в оппозиции, а, возможно, будут продвигать свою повестку дня. Мы ведь не знаем. Этот Кропачев — непубличный чувак, мало известно чей он и что он думает, чем он хочет заниматься в жизни. Хочет ли он пойти в большую политику? Вполне возможно.

— Какие шансы, что они могут подхватить пророссийские нарративы, ранее распространявшиеся медведчукскими телеканалами?

— Никаких шансов нет, что они подхватят пророссийские нарративы. Сейчас никто этого не будет делать. Если зайти на их сайт, то в его шапке написано «потери орков» и указана цифра количества убитых россиян. И весь сайт такого типа «Отец наш — Бандера» и так далее.

— Вы говорите, что они могут заполнить эту нишу информационных телеканалов. Но также 1+1 и ICTV создали телеканалы-дублеры. Это как-то повлияет на медиа-рынок?

— Медиарынок — сейчас очень сомнительное понятие. Рынка как такового сейчас нет. Фактически, сейчас есть определенная пустая ниша, которую эти люди [UWN ] пытаются занять. Но этот рынок, на котором работают информационные каналы, — это не медиарынок, это рынок политического влияния. И в принципе это политическое влияние пока сугубо потенциальное. Потому в нем сейчас нет никакого большого смысла. Если какой-то канал будет продвигать идеи, противоречащие позиции власти, то власть его просто отключит, и она имеет на это право по закону. Поэтому, я думаю, они просто будут раскручиваться и ждать, пока закончится война, и это применят.

— А каналы-дублеры?

— Это сугубо попытка 1+1 и ICTV спасти свой развлекательный контент и не дать своим брендам полностью раствориться в марафоне. Они просто пытаются спасти хоть немного свой бизнес, заключающийся в любви зрителей и узнаваемости. А сейчас фактически этот марафон, где люди уже путаются, где какой канал. То есть бренд распадается. Фактически они пытаются этот бренд каким-то образом спасти, но вместе с тем и не потерять те деньги, которые им будут из бюджета платить за производство марафона.

— Каковы ваши прогнозы относительно того, удастся ли UWN получить разрешение?

— Есть шансы. Вопрос в том, кто за ними стоит. Есть разные версии. В том числе та, о которой я упоминал, — часть власти против того, чтобы запустился этот канал. Но есть какая-то другая часть власти, и мы не знаем: она за, или ей все равно. Если, например, эта другая часть власти не против договорились с этими людьми об информационной поддержке, тогда она будет способствовать. Если будет огласка и кипишь, то вполне возможно, что эта остальная часть власти решит, что эта негативная огласка этого не стоит. Если на каждом шагу будут говорить, что на рынок во время войны выходит непонятно чей канал, на котором работают бывшие российские пропагандисты. Хотя, если положить руку на сердце, каких-то очень одиозных людей там нет. Они работали на 112 канале, но делали это преимущественно за кадром. Из того, что мы знаем, лица канала не будут запятнаны. То есть это не будут люди, непосредственно своим ртом продвигавшие российские нарративы.

— Но их генеральная продюсер Гиржева работала на NewsOne.

— Конечно. Но кто знал о ней? Я писал об этих каналах много лет, исследовал их, но ее фамилию услышал впервые два дня назад. То есть, это были абсолютно непубличные закадровые люди, это не были идеологи российской пропаганды, а исполнители. Вот эти исполнители пришли: технический директор, генеральная продюсер и так далее. А какого-нибудь там [пропагандиста] Руслана Коцабу или Вячеслава Пиховшека вы там не увидите. Более того, там будет работать Валерий Жидков, являющийся артистом пошиба 95-го квартала, Петр Мага и так далее. То есть они специально ставят лицами канала узнаваемых неполитических людей.

По данным медиаэксперта Отара Довженко, часть власти против того, чтобы запустился канал Кропачева / Фото: DR

— Если говорить о содержании этого телеканала, может ли это делать бизнесмен?

— Почему нет? Конечно, может быть. Во время войны с относительно небольшой командой это не такие большие деньги. То есть, это большие деньги, но не настолько. Мы случайно знаем, сколько стоило содержание так называемого Первого независимого, то есть последней версии каналов Медведчука. Базовые расходы на этот канал были 8 млн грн в месяц, это еще до падения [гривны]. То есть это стоило $300 тыс. Здесь, наверное, будет немного больше, потому что у них еще будут какие-то оплаты за трансляцию — 1 млн. грн ежемесячно. Ну [в целом это] будет 10 млн грн, или 15−20 млн грн в месяц. Но для долларового мультимиллионера — это не очень большие затраты. А конвертировать их когда-нибудь, например, в свою фракцию в Верховной раде, или у своих 10 депутатов фракции монобольшинства, чьи голоса можно будет продать в случае решающих голосований, или еще что-то такое, — это выгодно. Именно так происходит украинский телевизионный бизнес. Кому-то удается лучше, кому-то хуже. Я думаю, что здесь только это. Очевидно, что сейчас на уровне риторики будет идти речь о том, что это российская пропаганда и тому подобное. Но, скорее всего, это подготовка к каким-то будущим политическим баталиям, выборам. Кроме последних, есть еще другие моменты, когда применяются политическое влияние, например, борьба за собственность, какие-то судебные дела, борьба за денежные потоки. Вот, например, Коломойский очень активно использует свой канал 1+1 для борьбы за денежные потоки. Когда у него пытались забрать Укрнафту, то 1+1 просто фонтанировал pr-сюжетами и черным пиаром против тех, кто был против Коломойского. Так и здесь. У этого Кропачева попытаются что-то забрать, а у него есть канал. Просто во время войны это нельзя так применять, потому что это очень легко контролируется, выключается под предлогом «у нас здесь единая информационная политика».