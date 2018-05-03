Украинец пытался вывезти в РФ спрятанные в тайнике 15,5 млн рублей

Пограничники задержали в пункте пропуска Гоптовка на границе с РФ в Харьковской области гражданина Украины 1972 года рождения, который пытался вывезти большую сумму незадекларированной валюты.

"При осуществлении погранично-таможенного контроля мужчина заметно нервничал, поэтому правоохранители приняли решение о проведении углубленного осмотра автомобиля и личных вещей мужчины. В дальнейшем, в конструктивных особенностях транспортного средства, а именно в порогах автомобиля, обнаружено пять полиэтиленовых пакетов, в которых находились денежные средства", - рассказали в ГПСУ.

Как сообщается, пограничники изъяли из тайника 15,5 млн российских рублей (6,7 млн гривен).

"По данному факту сотрудники ГФС составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли средства вместе с машиной", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали норвежца, который пытался уплыть из Украины на бочках.