Украинец пытался вывезти в РФ несколько десятков исторических ценностей - ГПСУ

Гражданин Украины пытался вывезти в Россию 52 предмета, представляющих собой историческую ценность.

"Во время оформления поезда Харьков-Москва правоохранители обратили внимание на нервозное поведение одного из пассажиров, 55-летнего гражданина Украины. Было принято решение об углубленном досмотре вещей", - рассказали в Госпогранслужбе.

Как сообщается, во время проверки в дорожной сумке мужчины было обнаружено "23 наконечника для стрел, 14 монет и 15 других металлических предметов".

"Предметы, которые, вероятно, представляют историческую ценность, были изъяты в установленном порядке и переданы на экспертизу государственным компетентным органам. В отношении гражданина Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил", - отметили в ГПСУ.

Ранее сообщалось, что украинец пытался вывезти в РФ десятки военных наград, спрятав их в протезах ног.