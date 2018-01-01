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Украинец пытался провезти в Россию миллион рублей в обуви

Сегодня, 20:09
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Рубли изъяли, а мужчину передали компетентным органам

ГПСУ

В субботу, 8 декабря, пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Украины, который планировал скрыто переместить через границу почти 1 млн рублей.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

46-летний украинец хотел уехать в Россию через пункт пропуска Журавлевка. Во время прохождения пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины и решили провести углубленный осмотр его личных вещей. Под стелькой его обуви обнаружили незадекларированную иностранную валюту.

Деньги изъяли, а мужчину передали компетентным органам.

Теги:   Госпогранслужба Украины

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