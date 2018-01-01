Украинец пытался провезти в Россию миллион рублей в обуви
Сегодня, 20:09
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В субботу, 8 декабря, пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Украины, который планировал скрыто переместить через границу почти 1 млн рублей.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
46-летний украинец хотел уехать в Россию через пункт пропуска Журавлевка. Во время прохождения пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины и решили провести углубленный осмотр его личных вещей. Под стелькой его обуви обнаружили незадекларированную иностранную валюту.
Деньги изъяли, а мужчину передали компетентным органам.