Украинец пытался провезти в Россию миллион рублей в обуви Сегодня, 20:09 35 Цей матеріал також доступний українською Рубли изъяли, а мужчину передали компетентным органам ГПСУ

В субботу, 8 декабря, пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Украины, который планировал скрыто переместить через границу почти 1 млн рублей.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

46-летний украинец хотел уехать в Россию через пункт пропуска Журавлевка. Во время прохождения пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины и решили провести углубленный осмотр его личных вещей. Под стелькой его обуви обнаружили незадекларированную иностранную валюту.

Деньги изъяли, а мужчину передали компетентным органам.