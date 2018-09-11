Украинец проплыл тысячу километров из Киева в Одессу на сапборде

Спортсмен Антон Бондаренко установил рекорд Украины, проплыв из Киева в Одессу по Днепру и Черному морю на сапборде - доске, которая управляется одиночным веслом.

Как сообщает телеканал 2+2, дистанцию в тысячу километров через Черкассы, Кременчуг, Днепр, Запорожье, Никополь и Херсон мужчина преодолел за 26 дней.

Смотрите также Украинец проплыл подо льдом рекордный 61 метр

"Самое сложное - это была борьба с самим собой. Были моменты, когда мне нужно было преодолевать себя. Второй момент это погодные условия, при встречном и боковом ветре было нелегко", - рассказал рекордсмен.

Во время путешествия из Киева в Одессу Бондаренко, кроме запаса еды и вещей, взял с собой 430 гривен. Таким образом он хотел привлечь внимание общественности к проблемам пожилых людей. Ведь именно столько составляет минимальная социальная выплата в Украине.