Украинец проплыл подо льдом рекордный 61 метр

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Алексей Гуцуляк проплыл подо льдом 61 метр
Фото: Курс

Алексей Гуцуляк проплыл подо льдом 61 метр

Житель Коломыи Ивано-Франковской области Алексей Гуцуляк установил рекорд Украины по фридайвингу - проплыл 61 метр подо льдом.

Как сообщает местное издание Курс, 38-летний мужчина за полторы минуты на задержке дыхания преодолел 61 метр подо льдом. Предыдущий рекорд составлял 40 метров.

За заплывом наблюдали спасатели и эксперт национального реестра рекордов Виталий Зорин. На озере были приняты необходимые меры безопасности: через каждые 10 метров были вырублены проруби, а фридайвера подстраховали веревкой.

Это не первый рекорд адвоката из Коломыи Алексея Гуцуляка. В 2013 году он установил мировой рекорд по самому длительному пребыванию человека без одежды под снегом продолжительностью 60 минут 8 секунд.

Напомним, что хайлайнер Станислав Панюта впервые в Украине прошел по стропе на высоте 660 метров, зафиксировав новый национальный рекорд.

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