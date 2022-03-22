В тылу врага. История киевлянина, который провел 12 дней в российской оккупации под Киевом 22 марта, 15:53 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация жителей северных окрестностей Киева (Фото:Gleb Garanich / REUTERS)

НВ пообщался с украинцем, который почти две недели вместе с семьей прожил в селе Киевской области, которое захватили российские оккупанты.

«Я лучше буду в Киеве под ракетами сидеть, чем с пятнадцатью российскими автоматчиками за стеной», — эмоционально произносит 36-летний айтишник Виталий Воропай. Последние 12 дней он вместе с еще пятью родственниками провел в тылу у врага на семейной ферме в Бобрике под Броварами. Туда напуганные киевляне сбежали от вражеских снарядов еще в первые дни войны.

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Но она нашла семью и там. Российские оккупанты зашли в их село 8 марта и обосновались там капитально: сначала заехала группа разведки, потом пожаловали еще четверо неизвестных и сломали все камеры наблюдения, а затем захватчики вернулись уже в количестве пятнадцати в сопровождении БМП и БТРов.

«Забрали часть телефонов, проверили документы, оставили в нашем огороде две пушки и два грузовика», — выстраивает хронологию событий Воропай.

С того времени небольшой поселок находился в водовороте артиллерийских обменов между ВСУ и оккупантами. По словам айтишника, если украинцы пускали снаряды осторожно между улиц, то россияне особо не церемонились, и по крыльцу Воропаев палили без остановки, засевая участок обильным слоем металлических обломков.

Виталий Воропай, 36-летний житель Киева / Фото: Виталий Воропай

Все это время семья пряталась в кирпичном коровнике, построенном еще в 1956 году, без тепла, воды, света и связи с внешним миром. Свой домашний генератор Воропаи от оккупантов, постоянно пытавшихся отобрать хоть что-то у местных, спрятали и втихую включали на несколько минут — чтобы набрать воды. Ее семья грела уже на костре у крыльца. Там потом готовили еду, растягивая скромные запасы провизии.

«Я столько супов за всю жизнь не съел, — вспоминает Виталий Воропай. — Мы посчитали, что на них протянем месяц. Ну а дальше сядем в машину и поедем, пусть даже расстреляют».

А вот гигиена и тепло в условиях оккупации — недостижимая роскошь. Три слоя одежды айтишник не снимал даже ночью, и помыться удавалось раз в четыре дня. «Даже не знаю, похудел ли, потому что за 12 дней голым себя видел раза два», — грустно улыбается Воропай.

Часть телефонов его семье удалось спрятать, но пользоваться ими приходилось очень осторожно. Когда все возможные источники подзарядки были истощены, аппараты начали включать каждое утро по очереди и всего на один час. И в первую очередь ради возможности найти информацию о зеленых коридорах из Бобрика.

«Каждое утро прыгали в машину и 20 минут слушали новости по радио, готовясь сорваться с места», — вспоминает айтишник.

Но с этим не везло изо дня в день, поэтому приходилось жить по правилам, которые внедряли оккупанты. А те выделили квадрат для выгула собак и даже позволили перегнать автомобиль. Соседу Воропаев повезло меньше: ему прострелили руки за отказ отдавать золото и деньги.

«Вне боев россияне вели себя как подростки: смастерили палочки из проволоки, друг друга тыкали, хохотали, танцевали, через голову ходили, — удивляется киевлянин. — Мы, смеясь, спрашивали: «Ну что ребята, когда на Киев пойдете?». А они: «Да сдался нам ваш Киев! Нам бы уехать, но не отпускают».

Незваным гостям, говорит айтишник, неинтересны были ни идеологические убеждения местных, ни их разговоры о потерях русской армии. Хорошо укомплектованных и современно одетых молодых людей с запасом свежих сухпайков волновала только нехватка патронов и сигарет. «Но в глаза бросался всеобщий разброд и шатание, — пересказывает увиденное киевлянин. — Приказа никакого нет, сидят, стреляют по команде, тянут лямку».

Безопасную эвакуацию Воропаев, как и других жителей Бобрика, украинским военным удалось провести только 21 марта. В столь желанном зеленом коридоре спасенные украинцы ехали больше семи часов, но это были самые счастливые семь часов жизни, теперь говорят они.

Однако дома эйфория от свободы сменилась ужасом от потока новостей, к которому семья заложников не имела доступа уже давно.

«Мы даже представить не могли, что за это время сделали с Мариуполем и Харьковом, — грустно говорит Воропай. — По сравнению с этим мы счастливцы».

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