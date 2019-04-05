Украинец пытался пронести через границу с Беларусью ящик со 150 попугаями 5 апреля, 12:04 323 Цей матеріал також доступний українською dpsu.gov.ua Украинец пытался пронести в Беларусь ящик со 150 попугаями dpsu.gov.ua

В Житомирской области пограничники задержали местного жителя, который хотел пронести на территорию Беларуси ящик с 150 попугаями.

Как сообщает Госпогранслужба, неизвестного, который быстро двигался в сторону украинско-белорусской границы, обнаружил накануне вечером во время патрулирования пограничный наряд отдела Копище.

Заметив пограничников, мужчина начал убегать, однако после непродолжительного преследования был задержан.

Каких-либо документов, удостоверяющих личность, у задержанного не оказалось. Также мужчина не смог объяснить цель своего пребывания в ночное время на режимной территории.

В дальнейшем, проверяя прилегающую территорию, наряд обнаружил большой ящик, оборудованный ремнями для удобства переноски. Внутри ящика было шесть коробок со 150 попугаями.

Личность нарушителя установили. Им оказался 45-летний гражданин Украины.

За попытку нарушения государственной границы и пограничного режима в отношении правонарушителя составили админматериалы.

Попугаев передадут сотрудникам фискальной службы. Квалифицировать действия мужчины будет суд.