«Откормлю его борщом и варениками». Супруги из Олешек воссоединились после более чем 4 лет разлуки — фото
Лариса преодолела 2000 км, чтобы встретиться с мужем после 4,5 лет разлуки (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
68-летний Сергей Рындов провел четыре с половиной года в российской оккупации в городе Олешки Херсонской области. Мужчина решил остаться в родном городе, чтобы присматривать за семейным домом, тогда как его жена Лариса через три месяца после начала полномасштабного вторжения уехала к сыну в Великобританию.
В интервью Reuters мужчина с иронией вспомнил свое решение остаться дома, отметив, что надеялся на лучшее, однако реальность оказалась совсем иной.
По словам Сергея, жизнь в оккупированных Олешках превратилась в постоянную борьбу за выживание. Город страдал от непрерывных атак беспилотников, а местные жители остались без электричества и отопления.
Особенно сложной ситуация стала весной этого года. После гибели двух мужчин, доставлявших в город продукты, их поставки прекратились. Чтобы купить еду, местным жителям приходилось преодолевать около 20 километров пешком или на велосипедах до Раденска. При этом цены на продукты были в несколько раз выше.
Сергей рассказал, что выживал благодаря старым запасам гуманитарной помощи — крупам, лапше и муке, в которой были жуки. Из этой муки мужчина пытался готовить лепёшки.
Он также описал критическую ситуацию с оказанием медицинской помощи. В местной больнице не хватало медикаментов, а тела умерших скапливались в морге, поскольку судебно-медицинские эксперты отказывались ехать в опасный город для проведения вскрытий.
По словам мужчины, тела могли подолгу оставаться в морге, а условия там были ужасными. Он вспомнил, как после смерти соседа сам отнес его тело в это учреждение. Другая местная жительница даже просила похоронить ее во дворе собственного дома, если она погибнет.
Кроме того, российские военные заминировали дороги и территорию города, пытаясь контролировать передвижение людей. Из-за мин местные жители гибли даже при попытках собрать фрукты, грибы или орехи.
Сергей смог покинуть Олешки лишь 30 октября, когда благодаря договоренностям, достигнутым при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, удалось организовать временное прекращение огня. Вместе с сотнями других жителей мужчина эвакуировался автобусами и самолетами через оккупированные территории, Россию и Беларусь.
Тем временем его жена Лариса преодолела около 2000 километров, чтобы встретить мужа у одной из столичных больниц и забрать его в Великобританию. Там Сергея ждут трое детей и шестеро внуков.
Увидев первые фотографии мужа во время пересечения украинской границы, Лариса призналась, что едва узнала его из-за сильного истощения.
Во время встречи в Киеве супруги не могли сдержать слёз и долго не верили, что наконец снова вместе.
Несмотря на радость от спасения, Сергей тяжело переживает вынужденное расставание с родным домом и могилами близких. Сам он полагал, что смог бы пережить в оккупации еще одну зиму, однако у жены уже есть планы по его восстановлению после пережитого — откормить борщом и варениками.
Гуманитарная операция в Олешках — главное
Режим тишины в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области начал действовать в 03:00 27 октября. За это время были разминированы дороги и доставлена помощь в город, где без еды и лекарств оставались около 1700 человек. По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, с момента начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.
30 октября начался основной этап миссии — эвакуация. Для нее подготовили 25 автобусов на 750 мест. Жителей, желавших попасть на подконтрольную Украине территорию, отвезли в российскую Анапу, оттуда четырьмя самолетами — в Беларусь, а затем автобусами — в Украину. Часть людей выехала в Россию, часть осталась в городе.
По данным AFP, Россия отказалась продлить режим тишины, как предлагала Украина. На следующий день первая леди США Мелания Трамп написала в X, что миссия завершилась успешно и из города вывезли почти 800 человек. Сколько из них направились в Украину, а сколько — в Россию, по договоренности сторон не разглашается.