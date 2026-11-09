Лариса преодолела 2000 км, чтобы встретиться с мужем после 4,5 лет разлуки (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

68-летний Сергей Рындов провел четыре с половиной года в российской оккупации в городе Олешки Херсонской области . Мужчина решил остаться в родном городе, чтобы присматривать за семейным домом, тогда как его жена Лариса через три месяца после начала полномасштабного вторжения уехала к сыну в Великобританию.

В интервью Reuters мужчина с иронией вспомнил свое решение остаться дома, отметив, что надеялся на лучшее, однако реальность оказалась совсем иной.

По словам Сергея, жизнь в оккупированных Олешках превратилась в постоянную борьбу за выживание. Город страдал от непрерывных атак беспилотников, а местные жители остались без электричества и отопления.

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Особенно сложной ситуация стала весной этого года. После гибели двух мужчин, доставлявших в город продукты, их поставки прекратились. Чтобы купить еду, местным жителям приходилось преодолевать около 20 километров пешком или на велосипедах до Раденска. При этом цены на продукты были в несколько раз выше.

Сергей рассказал, что выживал благодаря старым запасам гуманитарной помощи — крупам, лапше и муке, в которой были жуки. Из этой муки мужчина пытался готовить лепёшки.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Он также описал критическую ситуацию с оказанием медицинской помощи. В местной больнице не хватало медикаментов, а тела умерших скапливались в морге, поскольку судебно-медицинские эксперты отказывались ехать в опасный город для проведения вскрытий.

По словам мужчины, тела могли подолгу оставаться в морге, а условия там были ужасными. Он вспомнил, как после смерти соседа сам отнес его тело в это учреждение. Другая местная жительница даже просила похоронить ее во дворе собственного дома, если она погибнет.

Кроме того, российские военные заминировали дороги и территорию города, пытаясь контролировать передвижение людей. Из-за мин местные жители гибли даже при попытках собрать фрукты, грибы или орехи.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Сергей смог покинуть Олешки лишь 30 октября, когда благодаря договоренностям, достигнутым при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, удалось организовать временное прекращение огня. Вместе с сотнями других жителей мужчина эвакуировался автобусами и самолетами через оккупированные территории, Россию и Беларусь.

Тем временем его жена Лариса преодолела около 2000 километров, чтобы встретить мужа у одной из столичных больниц и забрать его в Великобританию. Там Сергея ждут трое детей и шестеро внуков.

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Увидев первые фотографии мужа во время пересечения украинской границы, Лариса призналась, что едва узнала его из-за сильного истощения.

Во время встречи в Киеве супруги не могли сдержать слёз и долго не верили, что наконец снова вместе.

Несмотря на радость от спасения, Сергей тяжело переживает вынужденное расставание с родным домом и могилами близких. Сам он полагал, что смог бы пережить в оккупации еще одну зиму, однако у жены уже есть планы по его восстановлению после пережитого — откормить борщом и варениками.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Гуманитарная операция в Олешках — главное

Режим тишины в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области начал действовать в 03:00 27 октября. За это время были разминированы дороги и доставлена помощь в город, где без еды и лекарств оставались около 1700 человек. По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, с момента начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

30 октября начался основной этап миссии — эвакуация. Для нее подготовили 25 автобусов на 750 мест. Жителей, желавших попасть на подконтрольную Украине территорию, отвезли в российскую Анапу, оттуда четырьмя самолетами — в Беларусь, а затем автобусами — в Украину. Часть людей выехала в Россию, часть осталась в городе.

По данным AFP, Россия отказалась продлить режим тишины, как предлагала Украина. На следующий день первая леди США Мелания Трамп написала в X, что миссия завершилась успешно и из города вывезли почти 800 человек. Сколько из них направились в Украину, а сколько — в Россию, по договоренности сторон не разглашается.