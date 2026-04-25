— Конечно, что мы обсуждали в эфире ваше достижение. Трудно представить, что надо сделать для того, чтобы попасть на очень закрытое и секретное совещание такого уровня. И точно помню, как один из военных обозревателей сказал, что это операция уровня спецслужб. Поэтому расскажите больше о том, как вам это удалось.

Реклама

— Надо отметить, что Департамент внешней разведки ДрукАрмии активно работает еще с 2022 года. Потому что мы, в принципе, занимаемся народным ВПК — мы обеспечиваем военных тем, что им необходимо на поле боя. И для этого надо понимать, что использует враг. Потому что, вы же понимаете, это процесс постоянной эволюции: что-то придумываем мы, что-то придумывает враг, и надо это всегда, постоянно мониторить.