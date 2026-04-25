«Мы везде». Каждого из них ждет самокат со взрывчаткой — интервью с украинским пранкером, который был на закрытом совещании по дронам в РФ
Украинский пранкер попал на закрытое совещание по дронам в РФ (Фото: Скриншот видео t.me/prankota_ch)
Пранкер, волонтер, основатель проекта ДрукАрмия Евгений Вольнов (aka Майор Чернобаев) в интервью Radio NV рассказал, как попал на совещание производителей дронов в Министерстве промышленности и торговли России и зачем рассекретил себя.
— Конечно, что мы обсуждали в эфире ваше достижение. Трудно представить, что надо сделать для того, чтобы попасть на очень закрытое и секретное совещание такого уровня. И точно помню, как один из военных обозревателей сказал, что это операция уровня спецслужб. Поэтому расскажите больше о том, как вам это удалось.
— Надо отметить, что Департамент внешней разведки ДрукАрмии активно работает еще с 2022 года. Потому что мы, в принципе, занимаемся народным ВПК — мы обеспечиваем военных тем, что им необходимо на поле боя. И для этого надо понимать, что использует враг. Потому что, вы же понимаете, это процесс постоянной эволюции: что-то придумываем мы, что-то придумывает враг, и надо это всегда, постоянно мониторить.