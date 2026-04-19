35-летний Александр Яковлев вместе с побратимами захватил позицию врага исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов, — без единого выстрела и непосредственного участия пехотинцев.

Александр Яковлев с позывным Владика, младший сержант, исполняющий обязанности командира роты наземных камикадзе в составе подразделения ударных НРК (наземных роботизированных комплексов) NC13 3-го армейского корпуса, родом из Кривого Рога, 35 лет, в армии с 2022 года.

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Яковлев, который в мирной жизни работал старшим менеджером на сетевом СТО, присоединился к армии с началом полномасштабного вторжения россиян. В 2022-м служил пехотинцем в территориальной обороне, а в следующем году перевелся в инженерно-саперное подразделение 3-й отдельной штурмовой бригады.

По военной специальности Владыка, а именно такой позывной получил криворожанин, — сапер, воевал за Авдеевку, даже заходил в окруженный город, чтобы минировать передний край украинской обороны. Также сражался под Бахмутом. В конце концов стал командиром экипажа НРК-камикадзе, а затем возглавил роту таких роботов.

Одну из самых удивительных своих операций NC13 провел летом 2025 года на Боровском направлении на Харьковщине. Военные должны были захватить вражескую позицию, уничтожить укрепленный блиндаж оккупантов и обеспечить пути для логистики, эвакуации и удержания обороны. Эту задачу до этого дважды пытались выполнить смежные пехотные подразделения, но неудачно.

«Это была стандартная задача, но мы подходим к любой задаче очень ответственно и тщательно все планируем, — рассказал Владыка, — Потому что ответственное и удачное планирование — это уже 70% успешности выполнения операции».

Сначала NC13 провел доразведку, а военные из другого подразделения с помощью FPV-дронов расчистили путь, ведь вражеское укрытие было укреплено бревнами. Основную операцию должны были выполнить четыре НРК-камикадзе Тарган с 30 кг взрывчатки каждый.

«Какая была идея? Уничтожить укрытие, чтобы наша пехота, которая бы туда зашла, не понесла никаких потерь. Это был приоритет, в этом и была изюминка использования НРК — чтобы они переняли большую часть работы по пехоте на себя», — пояснил Яковлев.

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Первый НРК взорвал вход в укрытие, — взрыв был эквивалентен подрыву трех противотанковых мин. «Если одна противотанковая мина останавливает танк, то три мины могут уничтожить довольно серьезные фортификации, — добавил Яковлев, — Если там будет находиться живая сила, то, скорее всего, они будут либо ранены, либо «выйдут из строя».

Подрыв загнал уцелевших россиян внутрь укрытия, и к позиции отправился второй украинский НРК.

«Прошло некоторое время и мы увидели в камеру НРК движение в районе цели —[россияне] выбросили кусок картона, на котором было, кажется, написано: „Мы хотим сдаться“, — вспомнил Яковлев, — Мы приняли решение взять их в плен, чтобы обменять на наших ребят».

Украинцы бесконтактно, с помощью исключительно дронов, провели двух россиян в свой тыл. После чего пехота без единого выстрела и потерь заняла вражеские позиции, которые и сейчас удерживают военные «Тройки».

Команда Владыки выполнила не один десяток подобных полностью роботизированных операций. «Мы хотим не только быть эффективной опорой для наших пехотинцев, мы хотим сохранять их жизнь. Перетягивать ту работу, которую бы они делали на линии соприкосновения, на НРК, — пояснил бывший менеджер, — Ведь потерять наземный роботизированный комплекс не так больно, как потерять побратима».

Николай Зинкевич с позывным Макар, командир NC13, описал Яковлева как инициативного и системного командира. «Именно под его руководством была фактически сформирована и развита вся сфера применения наземных камикадзе в подразделении — от концепций использования до работы со взрывчатыми средствами и выполнения боевых задач», — пояснил он.