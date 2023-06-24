Дальность поражения 1000 км. Эксперт — о том, выгодно ли Украине самостоятельно производить дальнобойное ракетное вооружение 24 июня, 14:48 Даже если Украина начнет собственное или лицензионное производство дальнобойных ракет, на начальном этапе стоит рассчитывать лишь на единичные экземпляры, считает Олег Катков (Фото:DR)

Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, объясняет, какие именно дальнобойные ракеты может производить Украина и на какое количество ракетного вооружения может рассчитывать после запуска собственного или лицензионного производства.

Теоретически Украине под силу самостоятельно производить дальнобойную баллистическую ракету, считает главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков. Свое мнение он объясняет тем, что поскольку существуют баллистические ракеты как твердотопливные, так и жидкотопливные, то последние — менее технологичны в производстве. «В Украине, как по мне, большие наработки именно в жидкотопливных системах», — убеждает эксперт. И добавляет, что первые баллистические ракеты вообще были исключительно жидкотопливные.

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Но изготовление жидкотопливной ракеты будет означать, что она будет иметь больший размер, чем твердотопливный вариант, а из-за этого возникает проблема с ее запуском.

«Впрочем, если не гнаться за условием, что баллистическая ракета должна быть исключительно твердотопливной, а может быть и жидкотопливной, то тогда появляются довольно интересные [для Украины] возможности», — считает специалист.

Относительно вопроса, как оптимальнее всего действовать Украине — купить готовую дальнобойную ракету, приобрести иностранную лицензию на ее производство или разрабатывать такое вооружение самостоятельно, главный редактор Defense Express говорит, что есть разные ответы, и все неутешительные. «Сейчас они [ответы] оторваны от реальной ситуации с безопасностью и объективно речь, скорее, идет о сроке «после победы», — говорит Катков.

По его мнению, если приобрести готовую ракету, то это будет самый быстрый вариант, но будет потеряна собственная компетенция в разработке и производстве оружия. «Деньги пойдут в экономику другого государства вместо того, чтобы остаться в собственной стране. В конце концов, когда пойдет речь о создании нового поколения собственного вооружения, то придется перепрыгивать сразу через поколение», — объясняет эксперт.

Зато, если разрабатывать и развивать собственное вооружение, то необходимо будет потратить значительно больше средств и времени. И не факт, что все получится.

Поэтому, по мнению Каткова, между этими двумя подходами, именно посередине находится вариант с кооперацией с другими производителями вооружения и лицензионным производством.

Впрочем, даже если речь будет идти о собственном или лицензионном производстве, то на начальном этапе Украина может рассчитывать только на единичные экземпляры. Это объясняется тем, что даже после принятия решения о начале производства, оно проходит отладку, затем начинается серийное производство — сначала малой, а затем — обычной интенсивности.

«Поэтому объективно, даже если такая дальнобойная ракета есть, она прошла испытания и предприятия, которые будут задействованы в ее серийном производстве, получили средства и начали производство, то мы [сначала] будем говорить о единицах», — уверяет Катков.

Напомним, 8 июня министр обороны Алексей Резников во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины заявил, что у страны есть очень хорошие перспективы иметь собственные ракеты с дальностью поражения более 1000 км. При этом глава оборонного ведомства отметил, что исполнителями работ являются украинские производители и речь идет о государственной программе.

Позже появилось интервью главы Западноукраинского объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса Игоря Крола, в котором он оценил уровень готовности украинского оперативно-тактического ракетного комплекса лишь на 65−70%.

Полную версию интервью с Олегом Катковым читайте здесь.