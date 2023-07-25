Украина получит более 240 миллионов долларов на гуманитарное разминирование 25 июля, 21:38 Украина работает над увеличением количества техники для разминирования (Фото:Вячеслав Ратынский/Рейтер)

Украина получит от международных партнеров более 244 миллионов долларов на нужды гуманитарного разминирования территорий.

Об этом во вторник, 25 июля, сообщила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.

«Работаем над увеличением способности государственных институтов, привлечением неправительственных организаций и бизнеса к противоминной деятельности», — подчеркнула Свириденко.



Видео дня

Свириденко отметила, что Украина уже имеет договоренности с международными производителями — хорватской DOK-ING и датской Hydrema, относительно размещения их производства на территории Украины.



Она отметила, что Украина работает над увеличением количества техники для разминирования.



По ее словам, до конца года Украина должна получить оборудование от иностранных партнеров, а именно 10 необходимых машин для разминирования хорватской компании DOK-ING, 10 машин от Global Clearance Solutions, почти 200 пиротехнических машин, более 600 металлодетекторов и 50 подрывных машин.



Кроме того, Украине предоставят индивидуальные наборы для разминирования, взрывозащитные костюмы, квадрокоптеры и роботизированные системы для обезвреживания боеприпасов.



Свириденко подчеркнула, что иностранные партнеры США, Евросоюз, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария, Корея и Фонд Говарда Баффета суммарно выделят Украине более 244 миллионов долларов на нужды гуманитарного разминирования.



«Работаем и над запуском рынка разминирования и созданием стратегии противоминной деятельности — по сути главного документа, который будет формировать политику в этой сфере», — добавила она.

В Украине в результате полномасштабного вторжения России заминировано 30% территорий страны, по площади это как две территории Австрии. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить $37,4 млрд. Только для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель необходимо привлечь $1,5 млрд.