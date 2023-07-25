Украина получит более 240 миллионов долларов на гуманитарное разминирование

25 июля, 21:38
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Украина работает над увеличением количества техники для разминирования (Фото:Вячеслав Ратынский/Рейтер)

Украина работает над увеличением количества техники для разминирования (Фото:Вячеслав Ратынский/Рейтер)

Украина получит от международных партнеров более 244 миллионов долларов на нужды гуманитарного разминирования территорий.

Об этом во вторник, 25 июля, сообщила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.

«Работаем над увеличением способности государственных институтов, привлечением неправительственных организаций и бизнеса к противоминной деятельности», — подчеркнула Свириденко.

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Свириденко отметила, что Украина уже имеет договоренности с международными производителями — хорватской DOK-ING и датской Hydrema, относительно размещения их производства на территории Украины.

Она отметила, что Украина работает над увеличением количества техники для разминирования.

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По ее словам, до конца года Украина должна получить оборудование от иностранных партнеров, а именно 10 необходимых машин для разминирования хорватской компании DOK-ING, 10 машин от Global Clearance Solutions, почти 200 пиротехнических машин, более 600 металлодетекторов и 50 подрывных машин.

Кроме того, Украине предоставят индивидуальные наборы для разминирования, взрывозащитные костюмы, квадрокоптеры и роботизированные системы для обезвреживания боеприпасов.

Свириденко подчеркнула, что иностранные партнеры США, Евросоюз, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария, Корея и Фонд Говарда Баффета суммарно выделят Украине более 244 миллионов долларов на нужды гуманитарного разминирования.

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«Работаем и над запуском рынка разминирования и созданием стратегии противоминной деятельности — по сути главного документа, который будет формировать политику в этой сфере», — добавила она.

В Украине в результате полномасштабного вторжения России заминировано 30% территорий страны, по площади это как две территории Австрии. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить $37,4 млрд. Только для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель необходимо привлечь $1,5 млрд.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Гуманитарная помощь Минирование Разминирование Война России против Украины

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