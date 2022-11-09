Украине удалось вернуть из России только 69 депортированных детей — Верещук 9 ноября, 04:04 Ирина Верещук (Фото:Офис президента)

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украине удалось вернуть только 69 детей с территории России.

Об этом сообщает Офис президента.

По ее словам, еще 27 детей вернули с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

В то же время на заседании советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук со ссылкой на данные Национального информационного бюро сообщила, что более 10,5 тысячи детей находятся в списке депортированных и принудительно перемещенных.

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В Офисе президента констатируют, что неизвестно количество детей, которых Россия принудительно депортировала с временно оккупированных территорий Украины.

«Российская Федерация продолжает совершать свои преступления, связанные с украинскими детьми. Идет вывоз детей. К сожалению, из-за очень пассивной позиции международных организаций, в частности МККК, мы сегодня не имеем возможности зафиксировать точную цифру, сколько и где находится наших детей», — сказал председатель ОП Андрей Ермак.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия принудительно депортировала уже более 1,6 млн украинцев.

Россия также принудительно вывозит детей, в том числе сирот, которых отдают на воспитание в российские семьи.



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях, а использовала эти методы еще во время войны в Чечне.