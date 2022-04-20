Эвакуация из Мариуполя: достигнуты договоренности о гуманитарном коридоре для мирных жителей — Верещук 20 апреля, 09:38 Цей матеріал також доступний українською По словам Ирины Верещук, эвакуация должна начаться 20 апреля с 14:00 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинским властям удалось достичь предварительных договоренностей с российскими оккупантами о гуманитарном коридоре из осажденного Мариуполя.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Видео дня

«Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно в этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей. Сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии. Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орихов-Запорожье», — рассказала она у себя в Telegram-канале.

Слушайте подкаст на эту тему

При этом Верещук предупредила, что учитывая очень сложную ситуацию с безопасностью, во время работы коридора могут происходить изменения, в связи с чем призвала следить за соответствующими официальными сообщениями.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.