Эвакуация из Мариуполя: достигнуты договоренности о гуманитарном коридоре для мирных жителей — Верещук

20 апреля, 09:38
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По словам Ирины Верещук, эвакуация должна начаться 20 апреля с 14:00 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По словам Ирины Верещук, эвакуация должна начаться 20 апреля с 14:00 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Украинским властям удалось достичь предварительных договоренностей с российскими оккупантами о гуманитарном коридоре из осажденного Мариуполя.

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Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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«Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно в этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей. Сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии. Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орихов-Запорожье», — рассказала она у себя в Telegram-канале.

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При этом Верещук предупредила, что учитывая очень сложную ситуацию с безопасностью, во время работы коридора могут происходить изменения, в связи с чем призвала следить за соответствующими официальными сообщениями.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Эвакуация Гуманитарный коридор Ирина Верещук Война России против Украины

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