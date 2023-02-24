Украине предложили сблизиться с НАТО, чтобы Россия быстрее захотела мирных переговоров — WSJ 24 февраля, 23:07 Украина и НАТО (Фото:US Embassy Kyiv, Украина / Facebook))

Франция, Великобритания и Германия предложили Украине вместе заключить договор, который ускорит сближение с Североатлантическим Альянсом, сообщает The Wall Street Journal.

Данный договор предоставит доступ к западной военной технике. При этом он не означает, что Украина станет членом Альянса, но обязывает Киев к началу мирных переговоров с Москвой.

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Такое предложение выдвинул британский премьер-министр Риши Сунак, а спустя некоторое время оно было поддержано в Берлине и Париже. По данным издания, в этих странах сомневаются в том, что Украина сможет военным путем выгнать россиян со своих территорий. Там также считают, что западные партнеры не смогут поддерживать Украину в военном плане, если конфликт зайдет в тупик.

«Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если война будет продолжаться достаточно долго с такой интенсивностью, потери Украины станут невыносимыми. И никто не верит, что им удастся вернуть Крым», — цитирует WSJ собеседника из Франции.

По данным издания, Макрон и Шольц говорили Зеленскому о необходимости рассмотреть возможность мирных переговоров с Москвой. В то же время, по данным источника, данный договор должен показать РФ, что Запад будет готов со временем увеличить свою военную помощь Украине. Именно это может убедить Кремль в том, что он не сможет добиться своих военных целей.

«Саммит НАТО должен предоставить Украине четкое предложение, а также дать Зеленскому политическую победу, которую он сможет представить дома как стимул для переговоров. Войны России имеют тенденцию то „замораживаться“, то „размораживаться“, и именно поэтому Украина потребует от нас больше гарантий» , — добавляет источник WSJ.

Подобные решения в Альянсе принимаются только консенсусом. Поэтому оно должно получить поддержку всех стран-членов.