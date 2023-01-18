США передают Украине боеприпасы, хранящееся на складах в Израиле — The New York Times

18 января, 13:34
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Сам Израиль помогать Украине оружием или боеприпасами отказывается (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Сам Израиль помогать Украине оружием или боеприпасами отказывается (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Минобороны США передает Украине свои вооружения и боеприпасы, которые хранятся на складах в Израиле, сообщает американское издание The New York Times.

По его данным, около половины из 300 артиллерийских снарядов для нужд ВСУ уже отправлены в Европу и будут поставлены через Польшу.

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«Поскольку запасы в США истощены, а американские производители оружия еще не в состоянии идти в ногу с темпами боевых действий в Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным поставщикам снарядов, чтобы преодолеть разрыв: один в Южной Корее и один в Израиле», — говорится в материале.

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Как отмечают журналисты, Вашингтон пообещали Иерусалиму, что позже вернет взятое со складов и обеспечит немедленную отправку боеприпасов в случае серьезной чрезвычайной ситуации.

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В то же время Израиль последовательно отказывался поставлять Украине оружие или боеприпасы из-за опасений испортить отношения с РФ.

NYT пишет, что в месяц ВСУ использует около 90 тысяч артиллерийских снарядов, что примерно в два раза превышает объем их производства в США и ​​странах Европы вместе взятых, поэтому остальное должно поступать из других источников, включая существующие запасы или коммерческие продажи.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Израиль Российская агрессия Вооружение Военная помощь Снаряды Война России против Украины

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