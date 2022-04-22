«Партнеры это понимают». Украине нужно больше оружия, чтобы контратаковать позиции РФ — Подоляк 22 апреля, 22:37 Цей матеріал також доступний українською Глава Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Украине нужно больше тяжелого оружия и артиллерии, чтобы контратаковать позиции страны-агрессора, сообщил главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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«Тактика и стратегия Украины — это получить еще больше тяжелого оружия, артиллерии и после этого нанести очень мощные контрнаступления по группировкам РФ», — сказал он в эфире телемарафона.

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Подоляк добавил, что Украина «на голову лучше ориентируется в том, что и как нужно делать», но партнеры продолжают растягивать процесс поставок оружия.

«К сожалению, того количества и того времени, за которое это количество (техники- ред.) должно быть, не хватает. Нам нужно, чтобы этого количества было немножко больше, особенно тяжелой артиллерии, и она была как можно быстрее. Но хорошо, что наши партеры это понимают», — заявил Подоляк.

Он также подчеркнул, что Украина будет воевать столько сколько будет необходимо и за этот период получит все необходимое оружие.

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