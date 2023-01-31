Для обороны неба Украине нужно до 200 многоцелевых самолетов, F-16 — самый вероятный кандидат на замену советских — Воздушные силы 31 января, 11:50 Истребитель F-16 (Фото:Ricardo Laurentino/flickr.com)

Для своей защиты Украина нуждается в замене морально и физически устаревших советских самолетов разных типов единым типом многоцелевого истребителя.



Как заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, этим самолетом может стать истребитель F-16, сообщает Украинская правда.

«Необходимо создать до пяти бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца. Какой тип это будет сейчас определяется… Понятно, что мы не сможем получить все и сразу, но поэтапный переход на новый многоцелевой самолет — это требование времени. В настоящее время самым вероятным кандидатом на замещение старых советских самолетов является именно F-16, потому что на это есть определенные объективные причины. И это не единоличное решение, ведутся постоянные консультации с партнерами», — сказал Игнат.

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По его словам, Украине для обороны необходимо до 200 многоцелевых самолетов.

Он отметил, что F-16 имеет широкий спектр средств поражения: может наносить удары как по наземным целям (склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, укрепрайоны, бронетехника), так и поражать все виды аэродинамических целей (ракеты, самолеты, вертолеты и дроны-камикадзе).

Завоевание преимущества в воздухе позволит успешно проводить наземные операции, в том числе по деоккупации украинских территорий, подчеркнул Игнат.



По поводу возможных сроков поставок F-16 он заявил, что изначально должно быть принято соответствующее решение на самом высоком уровне, поэтому сейчас выдавать прогнозы некорректно, но заверил, что пилоты и другие специалисты готовы к обучению, а профильные ведомства уже занимаются адаптацией инфраструктуры.

Ранее издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили Нидерланды.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал условием для передачи истребителей координацию с НАТО.



Американская компания Lockheed Martin сообщила, что готова поставлять свои F-16 странам, которые передадут самолеты Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей Украине, заявил, что «в принципе, ничего не запрещено».

При этом он добавил, что военная помощь Украине не должна быть «эскалационной» и «ослаблять французскую армию».

Инфографика: NV