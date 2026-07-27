Зеленский назвал главные причины, почему Украине не удается преодолеть дефицит антибаллистики

Украина испытывает дефицит перехватчиков баллистических ракет из-за войны на Ближнем Востоке. В то же время страна-агрессор Россия может наращивать производство баллистических ракет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News, фрагмент которого был опубликован в его Telegram-канале 27 июля.

Он подчеркнул, что Украина нашла в Европе средства для закупки ракет PAC-2 и PAC-3 у США, но их все равно не хватает.

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«Это проблема, поскольку санкции против российского военного производства оказались недостаточными, и они могут наращивать производство баллистических ракет. Вот почему нам необходимо как можно скорее обеспечить противовоздушную оборону. Существует дефицит из-за ситуации на Ближнем Востоке», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина пытается решить эту проблему вместе с американцами, европейцами и рядом других стран.

Он также напомнил, что украинское производство позволяет уничтожать беспилотники и многое другое, однако не баллистические ракеты.

По словам Зеленского, Украина находится на пути к созданию европейской системы противобаллистической противовоздушной обороны, однако для этого требуется время.

«Президент [США Дональд] Трамп одобрил предоставление Украине лицензий на производство ракет для Patriot. Но это не означает, что мы приняли решение и заполнили наши склады сотнями таких перехватчиков. Это так не работает», — заверил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что Украина может работать в этом направлении с высокой скоростью.

«С первых лет этой войны я обращался к американцам и европейцам с просьбой предоставить лицензии. Не навсегда, а лишь на время этой войны. Мы увеличим производство и будем делиться. Мы не будем продавать никому другому — только для нужд Украины и для наших партнеров, если им это понадобится», — отметил украинский лидер.

Зеленский также заявил, что кадровые решения в оборонном секторе Украины были обусловлены необходимостью устранить проблемы во взаимодействии между Министерством обороны и командованием армии.

Кроме того, президент предупредил, что российский диктатор Владимир Путин планирует усилить мобилизацию уже в начале октября.

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Он также рассказал, кто стоит за ударами по России с использованием дальнобойных средств, и ответил на угрозы Ирана.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot.

Такое заявление американский лидер сделал во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.