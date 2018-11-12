Украине не хватает лишь океана. Волонтер Корпуса Мира о том, как воспитывать лидера и пиарить украинцев в Америке

Кэтрин Фитч приехала в Украину по программе Корпуса Мира, чтобы открыть молодежный центр во Львове. Она и не догадывалась, что найдет здесь лучшую подругу, влюбится в рождественскую кутью и превратится в галичанскую принцессу.

Материал публикуется в рамках информационной поддержки совместного проекта инициативы #ЩедрийВівторок и Министерства молодежи и спорта. Мы рассказываем истории волонтеров Корпуса Мира, которые посвятили себя другим и благодаря этому стали счастливыми.

Я училась в университете Индианы на факультете международных отношений и истории. Темой одного из моих проектов было сравнение демократии в Испании и в Украине. Почему Испания – я прожила там 5 лет в детстве. А вот Украина меня заинтересовала, потому что это был 2013 год – именно тогда началась Революция Достоинства.

Фото предоставлено организаторами инициативы #ЩедрийВівторок

После окончания бакалавриата я решила взять паузу на несколько лет перед магистратурой, чтобы вступить волонтером в Корпус Мира. В заявлении нужно было указать три приоритетные страны, куда бы я хотела попасть. А можно было ничего не указывать – тогда бы Корпус Мира направил меня куда-то по своему усмотрению. Я указала Украину на первом месте, а на втором не указала ничего – мне хотелось именно сюда попасть. Корпус Мира нашел для меня место во Львове, в Областном молодежном центре. Я здесь уже 2,5 года и счастлива. Кстати, сейчас мой украинский намного лучше испанского.

Волонтерство – бесценный опыт

Волонтерство дает очень много полезного: опыт, практику, новые знакомства, расширение кругозора. Также важным стимулом для волонтеров, как правило, является возможность быть причастными к интересным мероприятиям, быть "за кулисами".

К примеру, одна из наших волонтерок увлекается искусством. После участия в наших мероприятиях она вдохновилась создать собственный проект – начала проводить уроки искусства в нашем Центре. Я счастлива видеть, как люди реализуют у нас собственные мечты.

Волонтерство Корпуса Мира в Украине – это лучший опыт, который я когда-либо могла получить. Здесь я могу применить свои навыки, попробовать свои силы в проектном менеджменте. И я счастлива, что моя деятельность приносит пользу другим.

Молодежный ц ентр во Львове

Когда я приехала, Молодежный центр был только идеей, не было даже помещения. Но были настойчивые люди – моя лучшая команда. Мы выиграли грант у Корпуса Мира, нашли коммунальное помещение и сделали ремонт. Мы назвали наш проект Imagine a Space that Empowers (Представь пространство, расширяющее возможности). И мы действительно создали такое пространство.

Фото предоставлено организаторами инициативы #ЩедрийВивторок

Суть и цель нашего Центра – воспитывать самоорганизацию молодежи и открыть каждому его лидерские качества. Ведь лидерами не рождаются – возглавить проект может любой смельчак, причем ответственный. Волонтеры Молодежного центра еженедельно выбирают ответственного за определенный проект, каждый раз это кто-то новый. Мы придумали такой формат для того, чтобы каждый мог попробовать себя в роли лидера, взял на себя ответственность.

Несколько месяцев назад в Молодежный центра пришла волонтер Евгения. Она записалась в медиакоманды, но предупредила, что у нее нет никаких лидерских качеств, поэтому не хочет, чтобы ее назначали ответственной. Мы уговорили ее попробовать лишь один раз – ей так понравилось, что теперь она одна из наших самых активных волонтеров. В следующем месяце я попросила ее быть куратором конференции, которую мы устраиваем.

По моим наблюдениям, молодому человеку нужны 2-3 месяца, чтобы раскрыть свой потенциал и достичь уверенности. Для этого нужно просто попробовать себя, и наш Центр дает для этого отличные возможности.

Всего в Молодежном центре сейчас 70 волонтеров (а иногда и 100), и более 700 участников. Мы создали настоящий очаг продуктивного досуга для молодежи.



Украинцы и украинский язык

Мне очень нравится украинская пословица "Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек". Похоже, благодаря украинскому языку я узнала о другой стороне себя. Изучала постепенно – сначала был трехмесячный тренинг от Корпуса Мира, потом я сразу начала преподавать на украинском, читала тренинги. Мне помогла музыка группы Антитела и сериал Школа – я его смотрела, а потом обсуждала с волонтерами. Это нас объединяло. Сейчас я общаюсь на украинском гораздо больше, чем на английском.

В Украине я встретила свою теперь уже лучшую подругу Веронику – мы работали вместе в Молодежном центре. Поначалу я плохо говорила на украинском, а она почти не знала английский, поэтому мы постоянно практиковали языки. Но нашей дружбе это не помешало – мы все понимали даже без слов.

Фото предоставлено организаторами инициативы #ЩедрийВівторок

В прошлом году на Рождество мы вместе поехали в Верховину в гости к родителям друга Василия. Там я впервые попробовала кутью – она очень вкусная, а также узнала о традиции двенадцати блюд и про чеснок в каждом углу стола. Я просто влюбилась в ваши традиции. Затем родители Василия устроили нам настоящую фотосессию в традиционном украинском костюме – я была похожа на галичанскую принцессу.

Украина – это душа

Если в Испании я нашла свое сердце, то в Украине – свою душу. Здесь я по-настоящему счастлива. Единственное, чего мне не хватает, – это океана. Я из Нью-Джерси, поэтому очень люблю думать или просто гулять, несмотря на безграничные синие волны.

Когда я приехала в Америку прошлым летом, мои тамошние друзья больше спрашивали меня именно о фотографии в украинской одежде. Я так эмоционально и вдохновенно рассказывала об Украине и украинцах, что они и сами заинтересовались, начали узнавать больше. Поэтому, так сказать, я даже немного пиарщик Украины в Америке.

Фото предоставлено организаторами инициативы #ЩедрийВівторок

Следующий шаг для меня – это магистратура в Европе. Я специально выбрала этот континент, чтобы находиться ближе к Украине.

Припоминаю один случай: в одном из маленьких сел меня спросили, верю ли я, что в Украине все может измениться и стать намного лучше. Я сказала, что я в это верю! Я вижу, как за несколько лет изменились люди в Молодежном центре – они начали верить в собственные силы, реализовывать свои мечты. Весь Молодежный центр – их заслуга, я просто помогла понять, что они способны на все. Украинцы очень креативные, энергичные и веселые – вы огромный потенциал и уже начинаете воплощать его в жизнь.

#ЩедрийВівторок – всеукраинский день добрых дел, который впервые состоится 27 ноября 2018 года в рамках глобального благотворительного движения Giving Tuesday.

В 2018 году Украина официально стала участницей #GivingTuesday. Ежегодно в более чем 150 странах мира миллионы людей во вторник после Дня благодарения устраивают акции в пользу благотворительных организаций, рассказывают об этом в социальных сетях и призывают делать добрые дела. Инициаторы акции призывают присоединиться к инициативе всех желающих.