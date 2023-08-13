«Украине не хватает поддержки от Запада, но это не значит, что вы не можете выиграть эту войну» — бывший «морской котик» ВМС США 13 августа, 09:08 Аффилированный преподаватель National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Майкл М. (Фото:Александр Медведев, NV)

Украина проявила большую стойкость во время войны и умение выстоять в трудные периоды, поэтому сможет стать примером для всего мира, отметил в интервью NV экс-морской котик ВМС США, аффилированный инструктор по тактической медицине National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Майкл М.

«Я думаю, Украине не хватает поддержки от Запада. Однако это не означает, что вы не можете выиграть эту войну. Вы проявили очень большую стойкость и умение выстоять в трудные периоды. Вы сможете вырасти из пепла, как птица-феникс, и стать примером для мира. россии же понадобится много времени, чтобы восстановить свою страну после того разрушения, которое она нанесла собственному народу», — сказал Майкл М. в разговоре с NV.

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Он также добавил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, ведь на самом деле желает вернуться в СССР. Однако Украина должна стать частью НАТО как можно быстрее, убежден бывший морской котик ВМС США:

«Поэтому вопрос такой: если только из-за ваших попыток вступить в НАТО вы уже получаете возмездие [со стороны россии] худшим способом, почему вы до сих пор не являетесь его частью? Не существует никакого оправдания для того, что Украина — еще не часть НАТО. Вы должны стать его частью не тогда, когда война с россией уже закончится».

Майкл М. отметил, что все, что говорит россия, является неправдой. По его мнению, это понимают и сами россияне, ведь имеют смартфоны с доступом в интернет. Поэтому российская пропаганда не сможет вводить людей в заблуждение так же, как делала это раньше.

Собеседник NV сравнивает Путина с Адольфом Гитлером, а войну россии против Украины — со Второй мировой. Он уверен, что, так же как и в свое время Гитлер, Путин не остановится на одной только Украине. Поэтому его нужно остановить уже сейчас.

«Надо понять: если он победит в Украине, он не остановится. Это похоже на ситуацию с Адольфом Гитлером и Второй мировой войной. Гитлер захватил Польшу, но не сказал: „О, это предел, на котором я остановлюсь“. Теперь россияне делают то же самое», — сказал Майкл М.

Он также добавил, что несмотря на публичную риторику о всего лишь «военной подготовке на границе с Беларусью» россия все же совершила нападение на Украину 22 февраля 2022 года. Похожая ситуация наблюдается и сейчас.

«Именно поэтому для западных стран ограничиваться в оказании помощи Украине — это глупость. Каждый день ожидания конца этого конфликта — это еще один день, который приближает Путина к его целям, и эта опасность может распространиться на другие нации, — резюмировал Майкл М.

Напомним, сейчас на территории Беларуси находятся отряды российских наемников из ЧВК Вагнер. Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что США внимательно следят за перемещениями и действиями «вагнеровцев».