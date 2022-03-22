«Украинцы защищают его мужественно». Спикер Пентагона США высказался о ситуации в Мариуполе 22 марта, 05:43 Цей матеріал також доступний українською Жилой дом в Мариуполе, разрушенный российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Мариуполь представляет интерес для российских оккупантов как ключевой портовой город на Азовском море, но украинцы защищают его мужественно, заявил спикер Пентагона США Джон Кирби.

«Украинцы очень сильно защищают Мариуполь. Россияне пытались окружить Мариуполь, окружая его как с севера, так и с юга или с побережья. Обстрел Мариуполя, …, усилился в последние дни», — заявил Кирби в ходе брифина 21 марта.

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В то же время он пояснил, почему для России Мариуполь имеет такое важное значение. «Они явно хотят взять Мариуполь, и если вы просто посмотрите на карту, вы сможете понять, почему это так. Это ключевой портовый город в Азовском море. Он является связующим звеном между Донбассом и Крымом. И он также может быть использован, если они захотят отжать Восточную Украину и попытаться лишить украинские вооруженные силы их собственной гибкости и маневренности. Понятно, почему Мариуполь может представлять интерес, но украинцы защищают его мужественно», — отметил спикер Пентагона.

Напомним, также Кирби заявил, что у США есть явные доказательства того, что российские военные совершают в ходе войны против Украины военные преступления.

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