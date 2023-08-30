Украинцы за рубежом: стало известно, в каких странах можно получить психологическую помощь по телефону 30 августа, 12:43 Украинцы за рубежом могут получить психологическую помощь по телефону (Фото:camilo jimenez/Unsplash)

Новые горячие линии психологической помощи появились для украинцев за рубежом.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

В пяти странах украинцы могут получить психологическую помощь по телефону

Горячие линии эмоциональной поддержки инициировали первая леди Украины Елена Зеленская и Международная организация по миграции (МОМ).

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Позвонив на горячие линии, вынужденно эвакуированные за границу украинцы могут получить бесплатную консультацию и помощь психолога.

Звонить можно по телефонам:

Польша: +48 22 104 32 38, +48 800 088 091;

Венгрия: +36 80 984 544 (с понедельника по субботу);

Великобритания: +44 808 164 8668;

Литва: +370 800 00 474;

Чехия: +420 800 050 770.

Кроме этого, аналогичная линия действует в Украине по номеру: 0 800 211 444 (ежедневно с 10:00 до 20:00).

Напомним, в Польше если загранпаспорт потеряли или его украли, украинцам следует обратиться сначала в ближайший отдел полиции, а затем получить в консульстве удостоверение личности на возвращение в Украину.