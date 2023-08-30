Украинцы за рубежом: стало известно, в каких странах можно получить психологическую помощь по телефону
Украинцы за рубежом могут получить психологическую помощь по телефону (Фото:camilo jimenez/Unsplash)
Новые горячие линии психологической помощи появились для украинцев за рубежом.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
В пяти странах украинцы могут получить психологическую помощь по телефону
Горячие линии эмоциональной поддержки инициировали первая леди Украины Елена Зеленская и Международная организация по миграции (МОМ).
Позвонив на горячие линии, вынужденно эвакуированные за границу украинцы могут получить бесплатную консультацию и помощь психолога.
Звонить можно по телефонам:
Польша: +48 22 104 32 38, +48 800 088 091;
Венгрия: +36 80 984 544 (с понедельника по субботу);
Великобритания: +44 808 164 8668;
Литва: +370 800 00 474;
Чехия: +420 800 050 770.
Кроме этого, аналогичная линия действует в Украине по номеру: 0 800 211 444 (ежедневно с 10:00 до 20:00).
Напомним, в Польше если загранпаспорт потеряли или его украли, украинцам следует обратиться сначала в ближайший отдел полиции, а затем получить в консульстве удостоверение личности на возвращение в Украину.