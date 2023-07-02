Украинцы за границей: как возобновить выплату пенсии по инвалидности
Пенсии по инвалидности в 2023 году (Фото:Mikita Yo\unsplash)
Украинцы, которые из-за войны вынуждены были выехать за границу, могут возобновить выплату пенсии по инвалидности.
Об этом напоминает сайт На пенсии со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Куда обращаться и какие документы нужны
Для принятия решения о продлении выплаты пенсии необходимо направить соответствующее заявление и пакет документов:
— по почте в адрес любого главного управления Пенсионного фонда;
— онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ в разделе «Заявление на перерасчет пенсий» — «Продолжение выплаты« (при этом необходимо подписать квалифицированной электронной подписью).
Кроме заявления (при отправке его обычной почтой нужно распечатать и заполнить образец), нужно предоставить копии:
— паспорта (в случае предоставления ID-карты добавить выписку о месте регистрации);
— регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
— копию документа о статусе беженца или временной защиты (заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);
— оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живое (предоставляет нотариус).
Что нужно чтобы получать пенсию за рубежом
С недавних пор украинцы за рубежом смогут восстановить без приезда в Украину выплату пенсии, которая была приостановлена в период военного положения, путем направления соответствующего заявления по почте.
Кроме заявления также нужно:
— копии документов о получении временной защиты или статуса беженца;
— регистрация места временного проживания/пребывания за границей (с переводом), заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально.
Соответствующее заявление лицо может подать через учреждения уполномоченных банков в электронной форме с использованием средств квалифицированной электронной подписи вместе с удаленным открытием счета без необходимости личного посещения банка.
В частности, возможно без визита в отделение банка открыть платежную карту через официальный сайт или мобильное приложение финансового учреждения. При этом при открытии счета идентификация клиента осуществляется путем видеоверификации.