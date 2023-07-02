Украинцы за границей: как возобновить выплату пенсии по инвалидности 2 июля, 08:10 Пенсии по инвалидности в 2023 году (Фото:Mikita Yo\unsplash)

Украинцы, которые из-за войны вынуждены были выехать за границу, могут возобновить выплату пенсии по инвалидности.

Об этом напоминает сайт На пенсии со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Куда обращаться и какие документы нужны

Для принятия решения о продлении выплаты пенсии необходимо направить соответствующее заявление и пакет документов:

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— по почте в адрес любого главного управления Пенсионного фонда;

— онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ в разделе «Заявление на перерасчет пенсий» — «Продолжение выплаты« (при этом необходимо подписать квалифицированной электронной подписью).

Кроме заявления (при отправке его обычной почтой нужно распечатать и заполнить образец), нужно предоставить копии:

— паспорта (в случае предоставления ID-карты добавить выписку о месте регистрации);

— регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

— копию документа о статусе беженца или временной защиты (заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);

— оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живое (предоставляет нотариус).

Что нужно чтобы получать пенсию за рубежом

С недавних пор украинцы за рубежом смогут восстановить без приезда в Украину выплату пенсии, которая была приостановлена в период военного положения, путем направления соответствующего заявления по почте.

Кроме заявления также нужно:

— копии документов о получении временной защиты или статуса беженца;

— регистрация места временного проживания/пребывания за границей (с переводом), заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально.

Соответствующее заявление лицо может подать через учреждения уполномоченных банков в электронной форме с использованием средств квалифицированной электронной подписи вместе с удаленным открытием счета без необходимости личного посещения банка.

В частности, возможно без визита в отделение банка открыть платежную карту через официальный сайт или мобильное приложение финансового учреждения. При этом при открытии счета идентификация клиента осуществляется путем видеоверификации.