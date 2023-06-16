Украинцы за границей: как быстро проверить статус своего паспорта 16 июня, 11:20 Паспорт (Фото:adm.dp.gov.ua)

Украинцам за рубежом упростили проверку готовности паспортов. Обновленный сервис позволяет украинцам, которые временно находятся за рубежом, быстро получить информацию о готовности паспортных документов.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как проверить готовность документов

«Теперь украинцы, которые получили приют в других странах смогут быстро и удобно проверить статус своих паспортных документов с помощью обновленного сервиса, который позволяет получить информацию о готовности ваших документов всего за несколько кликов», — сообщил Лубинец.

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Для этого необходимо перейти на веб-сайт ГМС и ввести все необходимые данные, после чего получить актуальную информацию о том, готовы ли документы к получению.

Что делать в случае отказа

В случае отказа в оформлении документа лицо узнает о ее причине. Для получения более детальных разъяснений лицо может обратиться по месту подачи документов, или же позвонить по телефону указанному на сайте ГМС.

Указанные изменения, позволят получить важную информацию без необходимости личного обращения в подразделение подачи документов.

Воспользоваться обновленным сервисом проверки состояния оформления документов можно на сайте ГМС.