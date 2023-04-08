«Дают бой РПЦ». В ряде областей прихожане выгнали из храмов священников московского патриархата и перешли в ПЦУ — видео 8 апреля, 20:17 Протест прихожан у храма в Каменце-Подольском (Фото:Андрей Смолий/Telegram)

В субботу, 8 апреля, по Украине прокатилась волна столкновений местных общин со священнослужителями УПЦ МП, в результате которых представителям Московского патриархата пришлось покидать церкви.

Ответные фото и видео с мест акций обнародовал общественный деятель Андрей Смолий в Telegram.

В частности, в ПЦУ решили перейти общины Староконстантинова, Каменец-Подольского и Шепетовки, Иршанска, села Добрынь, Борислава.

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«Староконстантинов (Хмельницкая область), собралось очень много людей. Гонят РПЦ-попов из главного храма города. Также будет голосование по переходу в ПЦУ», — написал Смолий.

На видео можно увидеть в толпе военнослужащих.

Также общественный деятель сообщил, что сотня прихожан пришла в кафедральный собор города Шепетовка в Хмельницкой области под лозунги «Слава Украине» и с государственными флагами: ныне там молитву читает духовенство ПЦУ.

Днем община Каменец-Подольского собралась возле Собора Александра Невского, чтобы поддержать присоединение главного храма города к ПЦУ. В то же время представители УПЦ московского патриархата начали свозить массовку, чтобы помешать этому.

По словам активиста, священнослужители УПЦ МП массово «стягивали» людей с близлежащих сел и территориальных общин, делая все по методичкам «антимайдана» и Кремля.

Около 16:30 люди проголосовали за переход Собора Александра Невского от УПЦ МП в Православную церковь Украины.

В Бориславе во Львовской области жители также решили, что местный храм УПЦ МП должен перейти в ПЦУ.

По словам Смолия, в селе Добрынь Житомирской области «люди вырывали с боем. РПЦ-шники не отдавали ключи. Украинцы таки прорвались в церковь. Провели службу на украинском. Поменяли замки. Вывесили украинский флаг».

«Житомирская область сегодня тоже дает бой РПЦ-попам!!» — написал активист.



5 апреля община главного храма Львовской епархии УПЦ МП Свято-Георгиевского Кафедрального собора во Львове приняла решение о переходе в ПЦУ.

Депутаты Хмельницкого облсовета во вторник, 4 апреля, единогласно приняли решение о запрете деятельности УПЦ Московского патриархата.