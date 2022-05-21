Украинцы выбрали новую марку Укрпочты 21 мая, 14:29 Цей матеріал також доступний українською Почтовая марка (Фото:Юрий Тинный)

Завершилось голосование за третью военную марку Укрпочты. Среди пяти предложенных вариантов победил «Добрый вечер, мы из Украины», за который проголосовали 229 783 украинца.

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Об этом сообщает в Telegram Министерство цифровой трансформации.

"Всего мы получили почти 650 тысяч голосов. Из них более 550 тысяч — в Дии", — говорится в сообщении.

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Второе место заняла марка "Пес Патрон". За нее свой голос отдали более 182 тысяч человек.

На третьем месте оказалась марка "Путин, москва горит Гаага ждет". За нее проголосовали более 88 тысяч людей.

Четвертое место занял вариант "Героям Слава", получив почти 79,5 тысячи голосов.

И на пятом месте — «Ой у лузі червона калина» с более чем 68 тысячами голосов.

"Теперь готовимся ко второму этапу опросов — за дизайн марки. О нем сообщим вскоре в наших соцсетях", — отметили в министерстве.

Опрос продолжался в приложении Дия и на сайте Укрпочты.

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