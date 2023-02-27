Как могут измениться правила пребывания украинских беженцев в Польше с марта 27 февраля, 16:32 Пожилая украинская беженка Тамила Мельниченко в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Нижняя палата польского Сейма уже приняла поправки в спецзакон, изменяющие правила пребывания украинских беженцев в Польше Если они будут одобрены Сенатом и подписаны президентом Анджеем Дудой, закон вступит в силу.

NV рассказывает о возможных изменениях.

С марта для украинских беженцев в Польше, желающих там остаться, станет обязательным получение статуса PESEL UKR в течение 30 дней.

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Этот статус позволяет украинцам получать в Польше социальную помощь, медицинские услуги, трудоустроиться и учиться.

Ранее украинцы, приезжавшие в Польшу, могли оформлять PESEL UKR по желанию в течение 90 дней со дня пересечения границы.

С 1 марта, если украинец будет выезжать за пределы Польши больше, чем на 30 дней, статус PESEL UKR отменяется и прекращаются все выплаты. По возвращении в Польшу можно будет восстановить статус PESEL UKR и выплату соцпомощи. Чтобы контролировать пересечение украинцами польской границы, органы социального страхования будут получать информацию от Пограничной службы.

С марта беженцы, находящиеся в местах коллективного проживания более 120 дней, должны будут платить за жилье в размере 50% от стоимости, но не более 40 злотых в сутки. С мая, если срок пребывания граждан Украины превысит 180 дней, размер оплаты увеличится до 75%, но не более 60 злотых в сутки.

Не будут оплачивать жилье

лица с инвалидностью;

пенсионеры и нуждающиеся в уходе;

беременные женщины;

лица, воспитывающие детей в возрасте до 12 месяцев или троих и более детей.

Изменения закона предусматривают признание в Польше электронного документа, доступного в приложении Diia.pl (эквивалент польского документа mObywatel) как документа на легальное пребывание беженцев в Польше. Этот документ вместе с загранпаспортом даст право украинцам многократно пересекать границу без необходимости оформлять визу. С ним можно будет выезжать в другие страны мира.

В случае принятия поправок в спецзакон будет удалено положение об упрощенном порядке получения вида на временное проживание в Польше. Однако беженцы смогут легально находиться в Польше полтора года – до 24 августа 2023 года. Украинцы, легально работающие в Польше и открывшие в стране собственный бизнес с апреля 2023 года, смогут подавать документы на получение вида на жительство.