За что украинцев в Польше могут оштрафовать: 5 ситуаций, в которых может оказаться каждый 16 мая, 06:36 Штрафы в Польше (Фото:rparys/depositphotos)

Украинцы, бежавшие от войны в Польшу, могут получить статус беженца, временную защиту или другой вид защиты в соответствии с международными и польскими законодательными нормами.

Польша является одной из стран, принимающих беженцев из Украины. Здесь украинцы ищут убежище и возможности для лучшего, безопасного будущего. Лица, получившие статус беженца или другой вид защиты, имеют право на определенные социальные и правовые гарантии, такие как доступ к образованию, медицинским услугам, трудоустройству и другим социальным льготам.

Видео дня

Украинские беженцы также могут получить поддержку от общественных и международных организаций, которые помогают в их интеграции в польское общество и оказывают необходимую поддержку в их адаптации. Однако, кроме помощи, в Польше действуют и некоторые ограничения для украинцев, в том числе штрафы.

Штрафы в Польше для украинцев

1 Уход за детьми

Муниципальная полиция имеет право выписать штраф или выговор на родителей или опекунов, оставивших ребенка до 7 лет самого дома, даже в случае, если нет непосредственной угрозы его жизни. Употребление родителями алкоголя при детях тоже может иметь тяжелые последствия. Иногда для вмешательства в такую ситуацию полиции достаточно телефонного звонка от бдительного соседа. За прогулку с ребенком по проезжей части, велосипедной дорожке или железнодорожному пути могут оштрафовать. Детям до 10 лет запрещено кататься на электросамокате, скейтборде и т.п. на велодорожках или дорогах. Они могут ездить только в жилой зоне под наблюдением взрослых. Дети с 10 до 18 лет должны иметь велосипедную карту или специальные водительские права категории AM, A1, B1 или T, получаемые в школе. Если нарушить эти правила, то родителям или опекунам ребенка придется заплатить штраф от 200 злотых (1783 грн).

2

Неправильное обращение с домашними питомцами

Владельцы собак, породы которых считаются агрессивными, могут получить штраф или выговор, если собака будет без намордника и поводка в публичных местах. В Польше нет общего запрета ходить на пляж с собакой, но каждая земля принимает собственные правила относительно, например, поддержания чистоты и порядка. Поэтому во многих прибрежных городах существует запрет на выгул собак на пляжах и дюнах. За нарушение можно оплатить штраф в размере до 500 злотых (4457 грн).

3

Сбор грибов в национальных парках

В государственных лесах Польши можно собирать грибы практически без ограничений. Совершенно другие правила действуют в национальных парках. Лесная охрана может оштрафовать вас за сбор грибов в запрещенном месте, поэтому читайте таблички перед входом. Штраф за это правонарушение предусматривает сумму до 500 злотых (4457 грн).

4

Гриль в запрещенных местах

Любители шашлыков и овощей на гриле должны знать, что такое приготовление в запрещенных местах может опустошить кошелек. В частности, разводить костер и готовить на нем еду нельзя в следующих локациях:

лесные массивы и территории на расстоянии 100 метров от границы леса ( кроме случаев, когда там есть предусмотренные для этого места);

кроме случаев, когда там есть предусмотренные для этого места); парки ( кроме тех, где это разрешено).

В Кракове есть четыре разрешенных места для гриля. Штраф за гриль в других местах может составить 500 злотых (4457 грн).

5

Неправильное использование балкона

Накладывают штраф и за неправильное поведение на балконе. То, что нельзя делать, обычно прописывают в правилах объединений жилых домов. В частности, нельзя устанавливать надувной бассейн, если вода из него может выливаться на тротуар, или это будет вредить соседям снизу. Также нельзя выставлять или развешивать тяжелые предметы, бросать их с балкона, разливать жидкости и выбрасывать мусор. За такие нарушения ожидает штраф в размере 500 злотых (4457 грн) или выговор, или лишение свободы за умышленные действия.