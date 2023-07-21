Украинцы в июне задонатили рекордную сумму средств на ВСУ — Опендатабот 21 июля, 13:22 Украинцы в июне задонатили рекордную сумму средств на ВСУ —Опендатабот (Фото:Facebook ОК Юг)

За первые шесть месяцев 2023 года больше всего средств на Вооруженные силы украинцы задонатили в июне. Общая сумма достигла 2,4 млрд гривен, что стало абсолютным рекордом и составило почти половину от всех донатов этого года.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные платформой Опендатабот.

Инфографика: Опендатабот

Сообщается, что за первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины — Повернись живим, фонд Сергея Притулы и United24 поступило 8,4 млрд гривен.

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Самые большие сборы — у платформы United24, которая побила рекорд за все время полномасштабной войны России против Украины. Донаты остальных фондов также заметно выросли в июне по сравнению с предыдущими месяцами.

Предыдущий максимум, а именно 2,24 млрд гривен, было собрано этой платформой в июле 2022 года. При этом, результаты сборов за июнь в 4,8 раз превысили показатели за период января-мая текущего года.

Основную часть донатов за первое полугодие собрала платформа United24 — 5,54 млрд гривен или 66% от общего объема. На счета фонда «Вернись живым» поступило 1,81 млрд гривен (22%), а в фонд Сергея Притулы — около 1 млрд гривен (12%).

Инфографика: Опендатабот

Подавляющее большинство перечисленных на United24 средств были предназначены на нужды ВСУ — 4,93 млрд грн или 89% всех полученных этой платформой донатов. Остальные 11% были собраны на медицинскую помощь и на восстановление Украины — 0,45 млрд гривен и 0,16 млрд гривен соответственно.