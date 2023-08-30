Украинцы в Германии: в 2024 году беженцам увеличат помощь — на сколько планируют повысить выплаты 30 августа, 11:09 Украинские беженцы (Фото:Fabrizio Bensch/Reuters)

В 2024 году в Германии планируют увеличить социальные выплаты. В частности, помощь увеличат и украинским беженцам.

Об этом сообщает Tagesschau.de.

В Германии планируют увеличить пособие по безработице

В Германии планируют повысить размер базовой выплаты по безработице. Решение по выплатам хотят принять в 2024 году.

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Министр социальных дел Хубертус Хайль заявил, что речь идет о выплатах пособия по безработице Bürgergeld (гражданский доход). Это выплаты для людей, у кого доход меньше прожиточного минимума и которые нигде не работают. Помощь Bürgergeld предусмотрена и для украинских беженцев.

Прогнозируется, что в начале 2024 года размер помощи будет увеличен. Размер выплат может быть таким:

— родители-одиночки или одинокие взрослые будут получать 563 евро (сейчас 502 евро);

— дети до 6 лет — 357 евро (сейчас 318 евро);

— дети в возрасте от 7 до 14 лет — 390 евро (сейчас 348 евро);

— дети от 15 до 18 лет — 471 евро (сейчас 420 евро).

В Чехии сократили льготы для украинских беженцев

Чехия ужесточила условия предоставления помощи украинским беженцам и определила группы незащищенных лиц, на которых будет сосредоточена помощь от государства.

С июля Чехия начала придерживаться разницы в оказании помощи «неуязвимым» и «уязвимым» группам лиц.

К «уязвимым» группам лиц относятся:

— дети до 18 лет;

— студенты до 26 лет;

— лица, осуществляющие уход за детьми в возрасте до шести лет;

— беременные женщины;

— лица в возрасте от 65 лет и старше;

— лица с инвалидностью;

— лица, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью.

После шести месяцев пребывания в Украине после предоставления временной защиты взрослому лицу будет возмещено 3130 крон, а незащищенному лицу 4860 крон.