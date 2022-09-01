Германия и Польша обновляют правила. Что изменится для украинских беженцев за границей с 1 сентября

1 сентября, 08:45
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Украинцы в Берлине, 24 августа 2022 года (Фото:Посольство Украины в ФРГ / Facebook)

Украинцы в Берлине, 24 августа 2022 года (Фото:Посольство Украины в ФРГ / Facebook)

С началом осени Германия обновляет правила пребывания в стране для украинских беженцев, а Польша распределяет поток грузовиков на въезд в страну из Украины.

Германия: изменение правил пребывания для украинских беженцев

С 1 сентября 2022 в Германии вступают в силу новые правила пребывания на территории страны граждан Украины, утвержденные немецким правительством.

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Для граждан Украины теперь будет действовать учет времени пребывания в стране. Учитываются все дни пребывания, начиная с 24 февраля 2022 года.

Те украинцы, которые находятся в Германии более 90 дней, должны получить статус временной защиты, или покинуть страну (с правом вернуться еще через 90 дней — то есть по правилам безвизового режима).

Если же украинцы приедут на территорию Германии после 1 сентября 2022 года, они будут иметь возможность лишь в течение 90 дней легально находиться в стране без необходимости подавать заявление на регистрацию статуса временной защиты.

Однако такую регистрацию Германия не прекращает: для граждан Украины она будет открыта до окончания войны.

Польша: новые правила въезда для грузовых автомобилей

С 1 сентября на границе с Польшей будет действовать новый порядок организации движения грузовых транспортных средств в пунктах пропуска. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Украинская и польская сторона согласовали специальный перечень пунктов пропуска для грузовиков общей массой до 7,5 тонн и более 7,5 тонн.

Для грузовиков массой до 7,5 тонн разрешен проезд через следующие пункты пропуска:

  • Устилуг — Зосин;
  • Грушев — Будомеж;
  • Смельница — Кросценко;
  • Угринов — Долгобычув.

Грузовики общей массой более 7,5 тонн могут проехать через следующие пункты пропуска:

  • Рава-Русская — Хребенное;
  • Краковец — Корчевая;
  • Шегини — Медика;
  • Ягодин — Дорогуск.

Такие изменения будут действовать с 1 сентября по 30 ноября 2022 года. В то же время, пассажирские транспортные перевозки в указанных пунктах пропуска остаются без изменений.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Беженцы Польша Германия Украина-Польша Украина-Германия Украинцы за границей

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