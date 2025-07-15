Статус украинцев в ЕС: что это позволяет украинцам и как им воспользоваться

Украинцам, которые были вынуждены выехать из Украины во время полномасштабного вторжения, ЕС предоставил процессуальные права и возможности реализации. NV узнал, на какие льготы могут рассчитывать люди со статусом таким статусом за рубежом.

Совет Европейского союза в пятницу, 13 июня, продлил до 4 марта 2027 года временную защиту для украинских беженцев.

Право на образование украинцев за рубежом

На основании позиции льготных категорий украинцы за рубежом могут подать документы в высшее учебное заведение любой страны и получить возможность бесплатного обучения. Даже если граждане этой страны учатся там за деньги, об этом в эфире Украинского Радио рассказала кандидат юридических наук, аккредитованный адвокат в США и Франции Ольга Драчевская.

Такие программы существуют в каждой стране. Они реализуются в сотрудничестве местных государственных органов и наших дипломатических учреждений.

«Поэтому я призываю наших граждан, которые были вынуждены выехать, которые получили статус временной защиты, обращаться в социальные службы тех стран, в которых они находятся, обращаться в дипломатические учреждения и получать информацию о высших учебных заведениях, в которые имеет право подать документы и учиться бесплатно ваш ребенок», — добавляет эксперт.

Есть ли право на бесплатное медстрахование

Сейчас на территории ЕС человек из Украины, получивший статус временной защиты, имеет право на бесплатное медицинское страхование и получение медицинской помощи. Причем, не только первичной. Это — и тяжелые онкологические заболевания, которые полностью лечатся, это — и сложные хирургические вмешательства, которые полностью покрываются за счет медицинского страхования.

Право на трудоустройство украинцев в ЕС

Как отметила Ольга Драчевская, право на трудоустройство украинцев в ЕС — это феномен, потому что никакие временно перемещенные люди, которые получили защиту или беженцы из других стран, такой возможности не имеют. Это право было разработано и имплементировано только для граждан Украины.

Если человек получил временную защиту, ему не нужно получать разрешение на трудоустройство. В Украине, к слову, иностранцы должны получать разрешение на трудоустройство.

Украинцы, получившие статус временно перемещенных лиц или временную защиту, имеют с первого дня официальное право трудоустроиться. На абсолютно равных правах с гражданами той страны, где они временно находятся. Нет никаких притеснений, никаких преград. Необходимо лишь обратиться в компанию, которая хочет предложить вам работу. Центры трудоустройства, например, во Франции не только предлагают работу, но и предоставляют вам возможность учиться, чтобы получить языковой запас для трудоустройства в дальнейшем. Они не только оплачивают эти курсы, но и предоставляют социальную помощь 450−500 евро.

Кто может воспользоваться временной защитой

Схема временной защиты распространяется на лиц, если они проживали в Украине до 24 февраля 2022 года

Граждане Украины и члены их семей:

неграждане Украины и лица без гражданства, которые пользуются международной защитой в Украине ( например, беженцы и лица, пользующиеся дополнительной защитой) и члены их семей;

например, беженцы и лица, пользующиеся дополнительной защитой) и члены их семей; неграждане Украины с постоянным видом на жительство, которые не могут вернуться в свою страну происхождения в безопасных и длительных условиях ( также может применяться надлежащая национальная защита).

Это также может касаться других людей, в частности:

граждане Украины, которые сбежали из Украины незадолго до 24 февраля;

граждане Украины, которые оказались на территории ЕС непосредственно перед 24 февраля ( например, с целью отпуска или работы);

например, с целью отпуска или работы); неукраинские граждане с непостоянным видом на жительство, которые не могут вернуться в страну происхождения в безопасных и длительных условиях;

Все люди, которые бегут из Украины, независимо от категории, к которой они принадлежат, получают доступ к ЕС до возвращения на место происхождения.