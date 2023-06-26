Оказание помощи и жилье. Что меняется для украинцев в Чехии с 1 июля 26 июня, 14:15 Украинцы в Чехии (Фото:Jakub / Pixabay)

С 1 июля для украинцев в Чехии вступают в силу поправки, которые регулируют вопросы с предоставлением помощи и бесплатного жилья.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Финансовая помощь

Для украинцев отменяются отдельные выплаты для искателей убежища. Вместо этого будет действовать только комплексная финансовая помощь. Она будет включать расходы на жилье и другие потребности украинцев.

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После того, как пройдет 150 дней с момента предоставления временной защиты, переселенцы будут получать прожиточный минимум — 3130 крон (5200 гривен).

Солидарные выплаты

Их будут получать только владельцы жилья, которые приютили украинцев и проживают с ними вместе. Но изменится сумма — вместо 3000 крон будет 2400 крон.

Те, кто предоставил приют переселенцам, но не живет с ними, больше помощь получать не будут. Вместо этого украинцы должны заключить договор об аренде и самостоятельно оплачивать жилье из своей комплексной помощи.

Бесплатное проживание

Социальное жилье будет предоставляться на 150 дней с момента предоставления временной защиты. Если срок бесплатного проживания на момент вступления в силу поправки уже исчерпан, украинцам предоставят еще 90 дополнительных бесплатных дней на поиск квартиры.

Когда истечет и этот срок, все искатели убежища, которые не входят в категорию уязвимых лиц, должны либо договориться с владельцем об оплате жилья, либо найти себе новое.