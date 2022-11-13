Лидер продаж — Симферополь. Украинцы уже купили более 1000 благотворительных билетов на первые рейсы в деоккупированные города

13 ноября, 22:31
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Сегодня стартовал проект Билеты к победе (Фото:Укрзализныця via Telegram)

Сегодня стартовал проект Билеты к победе (Фото:Укрзализныця via Telegram)

Сегодня Укрзализныця и фандрейзинговая платформа UNITED24 запустили продажу символических билетов на первые рейсы в освобожденные от оккупантов города. За несколько часов украинцы приобрели более тысячи.

Об этом сообщила в Facebook координатор платформы UNITED24 Ярослав Гресь.

«Проект Билеты к победе символизирует веру украинцев в ВСУ, в то, что вся Украина будет освобождена. Билет можно приобрести сегодня, хранить в качестве символа и воспользоваться им сразу после деоккупации городов», — написала она.

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Отмечено, что лидер продаж не Херсон, куда поезд отправится уже в ближайшее время, а Симферополь.

"Вот такая крепкая вера в украинский Крым", - добавила Гресь.

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Она также напомнила, что билеты благотворительные: средства от их продаж в полном объеме будут перечислены на закупку автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

Билеты можно оформить на сайте партнеров инициативы на первые три рейса — из Киева в пять городов: уже деоккупированного Херсона, а также Мариуполя, Донецка, Луганска и Симферополя.

https://www.facebook.com/yaroslava.gres/posts/pfbid02Z1BYxrERBFefYqvQ58ZV2omhi1SWR18gXTHUiD5cD8Vd6ZHe1NZVeYDccYDC2tUgl&show_text=true&width=500
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Донецк Луганск Укрзализныця Мариуполь Симферополь Херсон Ярослава Гресь United24

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