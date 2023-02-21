«Украинцы придут за Путиным». Интервью NV с гранатометчиком в Бахмуте — о кресте на проклятой империи и о том, что задевает солдат 21 февраля, 08:56 Эксклюзив NV Частный сектор города Бахмут. Ни одного уцелевшего здания. 19 февраля 2022 года (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Украина должна поставить крест на этой проклятой Российской империи, уверен Юрий Сиротюк, военнослужащий Пятого отдельного штурмового полка ВСУ.

По его мнению, даже выхода на границы 1991 года будет маловато, ведь тогда эта российско-украинская война станет только первой.

Война, уверен боец, должна закончиться для российского диктатора Владимира Путина его политической и личной смертью, а также смертью империи.

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И Путин должен знать, что рано или поздно украинцы за ним придут, добавляет военный.

Больше о ситуации в Бахмуте и о том, что беспокоит солдат, Сиротюк рассказал в интервью Radio NV.

— Насколько мне известно, вы в районе Бахмута сейчас находитесь. Как меняется ситуация на вашем участке фронта?

— Мы в Бахмуте. Мой расчет: ситуация достаточно напряженная. Несколько дней назад противник предпринял попытку массированного штурма на нашем участке фронта в городе. Попытался зайти на окраину города. Был отбит. Нанесли ему огневое поражение: достаточно много противников так и не вернулось назад.

Затем два дня подряд был массированный артиллерийский обстрел: работали вражеские Грады, авиация, минометка. Враг очень близко подошел к Бахмуту с трех сторон. Поэтому даже просто передвигаться под прикрытием многоэтажных домов в городе уже небезопасно. Почти все дома горят, поражены выстрелами.

Враг снова пытается прибегнуть к штурмовым действиям, к пехотным атакам. Очевидно, что есть задача под праздник: к 23 февраля закуплены билеты на очередной концерт Кобзона — примерно тысяч на 150. И поэтому противник спешит туда попасть.

Ситуация в городе очень тяжелая, но я верю, что контролируемая. К сожалению, я обычный солдат-гранатометчик, поэтому вижу фронт только сквозь амбразуру своего гранатомета и той боевой машины, с которой мы работаем.

— Вы врагов сквозь амбразуру видите?

— Американский гранатомет МК-19 позволяет убивать врагов на расстоянии до двух километров. Мы стараемся не подпускать врага близко к нашей пехоте, создавать огненный вал. Мое оружие призвано делать все, чтобы враг не запрыгнул в наши окопы и война не перешла в неопределенную фазу окопных рукопашных боев.

Поэтому преимущественно получаем данные от разведки о местонахождении врага, пользуясь коптерами, благодаря карте, сообразительности, прицелу наносим точное боевое поражение.

— Вы охотитесь в том числе и на вражеские вертолеты. Еще вражеский вертолет не попадал в ваш прицел?

— Еще, к сожалению, не попадал. Хотя инструкция МК-19 говорит, что мы можем сбивать вертолеты. Говорит, что мы не можем сбивать танки, но так получилось, что в Соледаре мы попали из нашего гранатомета в танк. Наверное в мотор, танк загорелся и сдетонировал. Поэтому, наверное, это один из первых примеров в мировой истории, когда оружие, предназначенное для противодействия пехоте и легкой броне до пяти сантиметров, поразило и уничтожило вражеский танк.

Вертолет, к сожалению, над собой не видел, но мечтаем его увидеть, готовы к встрече.

— Возможно, даже разработчики гранатомета удивятся, когда вы им покажете видео сгоревшего российского танка?

— Разработчики гранатомета многому удивятся. В Америке они работают преимущественно по укрытиям и по бронированной технике, то есть стреляют исключительно по прямой. Мы научились стрелять навесом. Мы научились пристроить под них или бандеромобили, или стрелять с закрытых пеших позиций. Составили соответствующие таблицы стрельбы. Уже переправили условно волонтерским ленд-лизом прицельные специальные планки. Сейчас готовим тепловизионные ночные прицелы. Это позволяет нашему гранатомету на расстоянии до двух километров поражать лист бумаги А4.

Очень точное это оружие. Главное — его правильно освоить. Хорошее оружие нуждается в хорошем профессиональном воине. И потому главное всем, кому приходит западное оружие, современное, как можно более мастерски им овладеть.

Советское оружие очень простое. Это такие запорожцы, которыми можно пользоваться, ударяя молотком по нему. Западное оружие требует более тщательного отношения. Но, соответственно, и работает лучше, дальше, прицельнее и посильнее.

— После войны вы сможете работать инструктором в американской армии.

— Я уже работаю. За год я стал профессиональным гранатометчиком. Я уже научил много расчетов пользованию МК-19, как ни странно АГС, то есть советский автоматический станочный гранатомет. Мы сами это все изучили.

Я призываю всех солдат и всех граждан не ждать, пока их кто-то чему-то научит. Сейчас ютуб, практика позволяют самому научиться. Война будет большая, тотальная. У тех мужчин, которые не попали на первый год войны по определенным причинам, есть огромные шансы туда попасть. Чтобы потом не сетовали, что кого-то не учили, что кто-то не готов. Я желаю, чтобы все готовились уже. Придется ли не придется ехать на переднюю линию, но готов должен быть каждый.

Мы сейчас работаем инструкторами. И когда мы общаемся с иностранцами, они сами в шоке, насколько мы, например, изучили наше оружие и им владеем. Я думаю, после этой войны украинцы, как воины, будут востребованы по всему миру. Это будут лучшие, самые опытные воины в мире.

— Бахмут сейчас, с точки зрения гражданских людей, уже совершенно мертвый город?

— Бахмут — город смерти. Хотя, как ни странно, очень много мирных людей, гражданских остаются. Они ходят по улицам, ведрами набирают снег, чтобы растапливать воду. Они собирают ветки от разбитых снарядами деревьев, пытаются ими топить.

Мы убедительно просим этих людей поскорее уезжать из города, потому что это уже город смерти. Просто выйти на улицу уже очень опасно, потому что буквально ежеминутно что-то прилетает. Кто-то объясняет это состоянием отважного, кто-то объясняет, что некуда ехать, кто-то опускает глаза. Но мы им объясняем, что все города, куда добрались россияне — это города смерти. Там уничтожено все.

И пуля, и «русский мир», как смерть, не выбирают: ты гражданский или военный. И мы всем предлагаем [эвакуироваться]. Некоторые люди соглашаются, некоторых вывозим за город.

На том участке города, где находимся мы, нет ни одного дома, куда бы не попал вражеский снаряд. И в этих домах нет ни одного военного, никаких огневых точек, никакого присутствия украинской армии. Но враг методично, мэтр за метром, уничтожает город Бахмут. Просто стирает его с лица земли.

— Что противопоставить тому, кто готов положить население своей страны, кто готов буквально закапывать целые военные соединения ради своего собственного имперского величия? Эту войну мы не можем выиграть паритетом с россиянами.

— Это самая большая проблема, которую я сейчас вижу. Россия совершенно не жалеет своих людей, она их бросает, как пушечное «мясо». Но, к сожалению, интенсивность огня приводит к тому, что для того чтобы удержать украинскую землю, к сожалению, все больше страдают, погибают, ранены украинские воины.

Я обычный солдат, не стратег, не офицер, не офицер Генерального штаба. Но я знаю точно, что нельзя сдавать территорию. Потому что у России такая натура: дай палец — отгрызет по локоть. Им нужен любой сантиметр земли, любой городок или поселок, даже самый маленький — там, где живет один человек. Это порождает у них все большие аппетиты. А с другой стороны, мы должны беречь своих людей.

В Украинской повстанческой армии за бездумную потерю личного состава могли расстрелять командира. Это была армия обреченных. В украинской нынешней армии, армия — это основа государства. Поэтому армию нужно беречь, мне кажется, всеми способами.

Здесь сейчас лучшие люди. И когда ты видишь контуженных, раненых, когда ты видишь как ребята, которые должны были ехать в госпиталь, просятся обратно на позиции, я понимаю, что наибольшей ценностью украинского государства являются украинские люди.

Мне кажется, что все-таки нужно искать механизмы нелинейной, динамичной, казацкой войны. Орда не раз приходила на нашу землю. Россия веками сюда перла и тактика их не меняется. Поэтому мы должны искать такую тактику — малыми группами, как это было во время харьковской операции.

Недавно. Они один за другим перли на наши позиции. Получали ответку. Большинство штурмовых групп уничтожалось и они дальше перли и перли, потому что имеют какую-то глупую задачу, я говорю, попасть на концерт Кобзона как можно скорее.

Тем не менее, украинская армия должна искать выход из этой войны. Если мы втянемся в окопную войну образца Первой мировой, то огромные жертвы с обеих сторон будут неизбежны. Очевидно, со стороны наступающих, со стороны врага они будут кратно больше. Но я как обычный человек, как уже и отец, переживаю за тех ребят, дедов, мужей.

Вы же должны понимать: украинская армия — это не профессиональная армия, которую готовили десятки лет. Это народное ополчение. У нас новосозданный штурмовой полк. Хоть он и штурмовой, но 70% — это обычные люди гражданских профессий — дирижеры каких-то оперных ансамблей, журналисты, музыканты, рабочие. Так сложилась ситуация, что почти без подготовки мы все попали сюда на войну, и за год стали, поверьте, одними из лучших профессиональных воинов. Но это все-таки простые люди.

Думаю, наш Генштаб делает какие-то выводы, потому что втягивание в мясорубку — это не европейский пример войны, так с Россией воевать не надо. С другой стороны, нельзя [отдавать] территории. Здесь очень многое зависит от нашего руководства. Потому что мы, как солдаты, выполняем приказ. Мы понимаем, что солдат не должен много думать. Я думаю одно — мне дают цель. Мы не российская армия, где солдату говорят, по какому минному полю он должен идти насмерть. Нам командование дает цель, и я уже выбираю, как мне ее найти, как до нее добраться, как сделать так, чтобы безопасно дойти, безопасно отстреляться и безопасно вернуться.

Но проблема есть. Россия понимает это преимущество свое. Она им будто кичится. Они рассказывают, что телами своих солдат завалили не одну империю. И потому какие-то определенные стратегические изменения должны быть, по моему мнению. Но мы выполняем функцию волнореза, подрывающего боеспособность русской армии. И это не позволит ему наступать широким фронтом. Поверьте, потери они здесь тоже несут невероятные.

— Когда вы слышите, что помощь идет, вопрос о танках уже решен. Но вы прекрасно понимаете, что это не будет в течение месяца-двух, что это займет некоторое время. А вам сейчас нужно держать Бахмут. Какие у вас мысли по поводу того, как мир помогает Украине в этой войне?

— Мир очень жестокая вещь. Мы были уже наивными детьми, когда верили, что мир это общество взаимопомощи. И то, что есть страны в мире, которые нам помогают… Хотя мы очевидно помним о ядерном ограблении Украины — крупнейшем геополитическом ограблении в истории человечества, когда нам в обмен на третий запас ядерного оружия дали бумажные гарантии, которые не выполнили.

Но на самом деле мы очень благодарны за все. На днях будет восемь месяцев, как я безвылазно на Донбассе. И из этих восьми месяцев семь месяцев и три недели, наверное, я воевал на обычном пикапе, купленном волонтерами. Сейчас в Бахмуте у меня есть возможность ехать на позицию на американской бронированной машине М113. И я понимаю, как спокойнее ехать, когда ты понимаешь, что ты защищен от осколков, от пуль, что ты можешь отстреляться и спокойно отъехать от позиций.

Поэтому, конечно, мы благодарны за все, что нам дают. Нам никто ничего не должен, с одной стороны. С другой стороны, потеря независимости Украины приблизит мир еще ближе к Третьей мировой войне, еще больше разожжет аппетиты россиян. Мир платит финансовый налог, а мы платим налог кровью.

Очевидно, хотелось бы тех танков побыстрее. Мы понимаем те разные глупые геополитические игры, что мир намекает России: «Остановись, потому что мы дадим украинцам один вид оружия». Не остановился: «Мы дадим другой вид оружия, но через три месяца». «Если не остановишься, то мы дадим самолеты, но через пять лет». Мы здесь, конечно, это больно воспринимаем, потому что мы каждый день вывозим раненых, вывозим ушедших на небо.

Понятно, что находясь на войне уже год, первые батарейки серьезно подсели. Солдаты нуждаются в моральной помощи, просто в человеческой поддержке. Мы уже втянулись в войну. Романтика прошла, увлечение прошло. Есть утомление войной. Но это уже работа. Здесь каждый относится к этому, как к работе, как к долгу. И каждый на каждого смотрит, как на мужчину.

И если бывают случаи, что кто-то иногда отказывается выполнить какой-то боевой приказ, то поверьте, большего позора не существует. То есть, война уже для нас вошла в определенную тяжелую, черную рутину.

И нас больше волнует не то, что нам мир не дал. Нас иногда волнует, когда у нас есть [время] возле Старлинка почитать новости и видим, что часть страны успокоилась, снова поверила, что войны нет. А часть страны решила, что можно помародерить, что-то позарабатывать на войне или на горе. Вот то, что сейчас начинает не то, что беспокоить солдат…

Каждый солдат — это натянутые нервы. В бою — адреналин. В бою ты себя прекрасно чувствуешь, хорошее настроение, прет энергия. А когда возвращаешься из боя в укрытие и имеешь возможность почитать новости, а начинаешь читать о беспорядках где-то внутри страны — это то, что солдат начинает задевать. Я бы не играл с этим состоянием. Потому что психоэмоциональное состояние армии сейчас на максимально натянутой точке. Нервы у всех натянутые.

Здесь, под Бахмутом, поспать два часа за пару суток или помыться хотя бы раз за пару недель — это уже самое большое наслаждение. Поэтому солдаты это очень болезненно воспринимают. С одной стороны. С другой стороны, все шли по зову сердца. Мы когда между собой общаемся, говорим, что даже если бы государство посыпалось, даже если бы руководство сбежало, мы все равно должны были биться за эту страну.

Сейчас у нас есть привилегия, что есть украинское государство. Руководство нашего государства не бежало. Есть поддержка мирового сообщества. И есть лучшие шансы, я уверен, за всю историю Украины в войнах с москалями победить. И потому должны ту работу тянуть, должны ее выполнять.

Но очень бы хотелось на восьмом месяце [войны] непрестанно, чтобы была хоть какая-то ротация. Но мы понимаем, что это может быть только тогда, когда будут те, кем заменить.

На самом деле, эта тяжелая война в виде Первой мировой войны очень прореживает ряды солдат. Может, не так много погибших, но ранения, очень много контузий, потому что много прилетает. Они влияют на то, что не всегда доукомплектованы соединения, части. Оставшиеся солдаты несут двойную, тройную нагрузку. И это влияет на психику.

Поэтому, конечно, мы будем очень рады, если бы мужчины, которым мы дали годовую отсрочку, все же понемногу присоединялись и становились плечом к плечу, хотя бы помня тех, кого уже рядом с нами нет.

Для нас наиболее отвратительно выглядит, когда где-то взрослые мужчины начинают убегать от военкоматов. Даже не то, что их в армию берут, а просто хотят выяснить, кто годен, кто не годен. Это конечно… Я не знаю, как могут жить люди. Это то, что смешит.

Поверьте, здесь и женщин много. И не просто медсестер или работающих какими-то делопроизводителями. С автоматами женщины есть. Ждем, что после года войны все-таки придет не только ленд-лиз, а подкрепление, придут новые силы. И мы с новыми силами пойдем в атаку. Ибо с той армией, которая выдержала это годовое нашествие, в атаку идти можно, но будет очень тяжело.

— По вашему мнению, что Путин будет делать 24 февраля? Диктатору нужно что-то объяснять своим подданным или в условиях диктатуры это совершенно необязательно?

— Нам плевать, что будет делать Путин 24 февраля. Я хочу домой, я хочу на море, желательно в Крым. Я знаю, что это удастся достичь тогда, когда мы побиваем всех пришедших на нашу землю.

Поэтому наша задача как солдат — не ждать чего-то, а искать врага, охотиться за врагом, убивать врага. На этой войне россияне должны понимать: охотники — мы, а они те зверьки, которых мы рано или поздно найдем и убьем. И это они должны ясно понимать.

Мы, как и солдаты, не сможем отсидеться на этой войне. Каждый миг, если хотим скорее домой, ищем, охотимся, убиваем, уничтожаем врагов. И до лампочки, что думает Путин. Главное, что делаем мы.

А беспокоиться, что делает больной человек… Я точно знаю, что Россия изменится только тогда, когда он потерпит жесткое военное поражение. Я точно знаю, что на одном геополитическом пространстве имперская Россия и независимая Украина не выдержат. Я точно знаю, что мы первое поколение украинцев, которые могут отомстить за голодоморы, за наших дедов убитых в Крыивках, за отца своего, который вывезен был ребенком в Сибирь. Поставить крест на этой проклятой империи. И мы должны сделать эту работу. И это наша обязанность.

Вы говорите о помощи. Вот немного меньше стало патронов. Нам бы патронов немного больше к МК-19 и даже может пока самолетов не надо. Потому что сейчас нужно ликвидировать этот снарядный голод. В том же Бахмуте Россия пользуется своим преимуществом. Мы читаем эти грезы Пригожина. Но количество реактивных систем залпового огня Град, которое ежеминутно буквально сыпется на город, свидетельствует, что никакого голода у них нет.

Чтобы не думал любой придурок, наша задача убить их.

И Путин должен знать, что рано или поздно украинцы за ним придут. Что эта война закончится для него смертью политической и личной, и смертью Российской империи. Они это должны знать. И самой большой ошибкой Украины будет, если мы их не добьем.

Если мы выйдем даже на государственную границу 24 августа 1991, я убежден, это будет просто окончание первой российско-украинской войны в XXI веке. А дальше неизбежно будут другие. Конечно, если нас не включат в НАТО, в Европейский Союз, не дадут нам оружие, как Израиль. Когда Россия будет знать, что как только плохо посмотрит на Украину, будет немедленная акция возмездия.

Но, к сожалению, есть проблема, что мир боится ядерную Россию. Мир боится исчезновения России. [Каждая] страна мира кроме Украины боится даже подумать о войне с Россией. А нам что терять? Мы уже с Россией воюем. Нам уже бояться нечего.