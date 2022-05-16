Украинцы собирают 1 млн грн для помощи приюту Відродження. Как приобщиться 16 мая, 11:00 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською depositphotos

Почему украинские бизнесы должны приобщаться к благотворительности — на примере кампании «Залізні Лапки».

Благотворительная деятельность в рамках крупных компаний — явление не новое для украинского бизнеса, однако стать обязательным оно так и не смогло. Хотя бизнесы периодически приобщались к благотворительности и внедряли разные социальные кампании раньше, систематическим явлением это не стало. До сих пор во многих корпорациях об отдельном социальном направлении деятельности не слышали. Однако сегодняшние реалии понемногу это исправляют.

Волонтерство на кухне, бесплатное изготовление продукции, логистика гуманитарки — это уже мейнстрим, в котором сегодня движутся украинские бизнесы. «Социалка» крепко засела за столами сотрудников компаний, однако ее никогда не будет достаточно. Особенно, если это касается беспризорных животных, которых из-за войны становится все больше.

Как доказательство этого процесса, в Украине стартовала благотворительная кампания по помощи животным «Залізні Лапки». Ее запустили фонд Happy Paw совместно с Joker UA. Первоочередная цель проекта — собрать 1 млн гривен для поддержки приюта «Відродження». Они пойдут на ремонт ветеринарной комнаты в приюте, где животным оказывают медицинскую помощь.

Фото: Joker UA

Из-за войны и гуманитарной катастрофы большинство приютов переполнены, однако они продолжают принимать животных — некоторые из них в тяжелом состоянии. Животным часто необходима срочная ветеринарная помощь. Поскольку большинство приютов находятся далеко от города и ветеринарных клиник, они нуждаются в стационарной комнате, где можно быстро оказать экстренную помощь. В приюте «Відродження» подобное помещение находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта.

«Медицинский кабинет непосредственно в приюте „Відродження“ позволит работникам проводить плановые манипуляции, оперативно оказывать первую экстренную помощь и вызвать ветеринаров непосредственно в приют, не тратя средства и время на поездки в клиники. Очень часто это не только экономит ресурс, время и деньги, но спасает жизнь животным», — отмечает куратор благотворительного фонда Happy Paw Людмила Енжеевская.

Компания Joker UA уже передала на счет фонда 250 тысяч гривен, чтобы начать ремонтные работы. Для полной реализации проекта необходимо еще 750 тысяч. Для этого партнеры просят приобщиться к сбору всех желающих. Тем более есть возможность сделать это оригинальным способом — буквально отдыхая.

Как помочь приюту?

Компания фактически «зашила благотворительность в продукт», чем привнесла элемент досуга в процесс сбора средств на добрые дела.

Как помочь приюту вместе с Joker UA, читайте по ссылке на сайте Happy Paw или сразу переходите на страницу акции «Залізні Лапки» и делайте свой взнос.

Фото: depositphotos

Зачем это компаниям?

Благотворительный фонд Happy Paw регулярно занимается около 60 приютами по всей Украине. Это более 12 тысяч животных. За последние два месяца эта цифра увеличилась до 100 приютов, где проживают более 13 тысяч собак и 6 тысяч кошек.

«Новые вызовы нуждаются в новых решениях. Поэтому для фонда Happy Paw сейчас как никогда важны долговременные и многоплановые, а не точечные партнерства.

Мы очень ценим, что благодаря Joker UA можем сделать шаг вперед от обеспечения базовых потребностей животных в приюте, а мыслить и иметь финансовую возможность действовать более стратегически и комплексно в помощи бездомным и пострадавшим животным", — комментируют в Happy Paw.

В свою очередь, в Joker UA объясняют: сегодняшние реалии требуют от крупных компаний быть решительными и брать на себя ответственность за тех, кто не может позаботиться о себе сам. Екатерина Осауленко, глава коммуникационного отдела компании, отмечает, что при наличии ресурса крупные бизнесы должны быть на передовой процесса благотворительности, ведь способны помочь с более объемными запросами.

«Любой вклад — это уже большая помощь для нуждающихся. Однако у мощных компаний есть преимущество: они способны решить не только локальные проблемы, но и помочь с тем, что требует более значительных усилий и вкладов. Сильные должны помогать слабым, и если Joker UA своим примером вдохновит других поступить так же, мы будем счастливее», — заключает Екатерина.

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