Народный депутат и бывший глава Херсонской ОГА Сергей Козырь в интервью Radio NV отметил, что часть украинцев не выезжает с оккупированных территорий, потому что боится, что их мобилизуют на границе.

«Уже есть нередкие случаи, когда люди возвращались, в том числе из Олешек, заезжая через пункт пропуска в Волынской области, останавливались на блокпостах и ​​их отправляли… Во-первых, был вопрос, почему не прошли ВЛК, то есть [человеку грозил] штраф. Человек говорит: как я могу пройти ВЛК, если я пять лет был в оккупации, какая ВЛК, где мне ее пройти? ТЦК и военные выполняют норму закона, а человек физически не мог это сделать. И получается такой коллапс», — рассказал Козырь в эфире Radio NV.

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Нардеп отметил, что является автором законопроекта, позволяющего людям, которые возвращаются из оккупации или из-за границы, иметь отсрочку от ВЛК и получение повестки на 90 дней.

«Это даст человеку, условно, понять, куда он вернулся, пройти соответствующие медицинские обследования, снять квартиру, навести порядок с детьми, женой, если там нужен минимальный соцпакет, если потеряла документы. И для себя понять, где он будет работать, если работает на том или ином предприятии, получить бронирование вовремя. Или потом просто пройти уже по общим основаниям ВЛК. Если нет ограничений по здоровью или бронированию, то, конечно, он будет призван в ряды Вооруженных сил Украины», — объяснил Козырь.

По его словам, он обсуждал этот законопроект с главой фракции Слуги народа Давидом Арахамией и надеется, что «мы максимально скоро начнем продвигать этот закон».

«Россия это использует как ИПСО. И я уверен, что часть наших людей это слышит, и сдерживаются и опасаются возвращаться на подконтрольную Украине территорию, потому что их сразу мобилизуют, сразу отправят куда-нибудь на смерть или еще что-то», — подчеркнул нардеп.