Провели тайную встречу. Украина разрабатывает технологии для борьбы с дронами-камикадзе — Reuters 5 июля, 14:06 Один из ударов РФ дровами по Киеву (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Украине разработчики пытаются найти способ, который поможет справляться с атаками дронов-камикадзе, пишет Reuters.

Агентство было единственным СМИ, приглашенным на мероприятие, где высокопоставленные армейские чиновники и министры вместе с инженерами и энтузиастами обсуждали способы противостояния дронам.

Видео дня

Организаторы распределили 3 миллиона долларов призовых среди трех команд экспертов, которые представили лучшие беспилотники или технологии радиоэлектронной борьбы против шахедов.

Организаторы мероприятия попросили Reuters не раскрывать фамилии участников из соображений безопасности.

По словам чиновников, Запад поставляет системы ПВО для противодействия ракетным атакам, но сбивать дроны, которые стоят 50 000 долларов за штуку, ракетами стоимостью 1 миллион долларов — не идеальный вариант.

«Это невыгодно, поэтому нам нужно постоянно снижать стоимость средств, которые мы используем для уничтожения шахедов», — сказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Один из участников встречи — Александр заявил, что его команда представляет «квадрокоптер», у которого помимо пропеллера есть крылья. По его словам, он может летать намного быстрее и дольше, чем другие беспилотники.

«Это будет дрон, который будет… взлетать вертикально, чтобы перехватывать или догонять дроны, сбивать их или глушить», — сказал он.

Другой участник, инженер и заместитель руководителя украинской компании Юрий, сказал, что его команда представила проекты новых систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, которые будут более эффективны против шахедов.