90% украинцев считают, что необходимо наносить удары по территории России — опрос 24 февраля, 13:33 Украинские военные (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

90% украинцев считают, что необходимо наносить удары по территории России, об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного 11−12 февраля.

В частности, 38% считают, что наносить удары необходимо только по военным объектам, а 39% говорят о военных объектах и объектах энергетической инфраструктуры.

Кроме этого, 13% респондентов считают, что удары должны наноситься по вообще всем объектам, в т. ч. по населению, как это делает сама РФ.

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Только 7% респондентов не поддерживают нанесение ударов по агрессору.



В январе руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов предположил, что удары по территории РФ будут все «глубже и глубже», однако не стал брать на себя ответственность за удары по российским авиабазам.

2 февраля министр обороны Алексей Резников заверил: Украина гарантирует партнерам, что не будет использовать западное оружие для атак на территорию России.

5 декабря 2022 года неизвестный беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе авиабазы Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали повреждение по меньшей мере одного бомбардировщика Ту-95.

В тот же день на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз. В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.

В ночь на 26 декабря в Энгельсе произошел новый мощный взрыв на том же военном аэродроме. По данным украинской разведки, в результате этого погибли как минимум трое россиян.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат назвал взрывы 26 декабря «последствиями российской агрессии». Он также сообщил, что в связи с инцидентами Россия передислоцировала свою стратегическую авиацию. Свою причастность к взрывам украинская сторона прямо не комментирует.