У большинства украинцев за последний год ухудшилось материальное положение — опрос
Данные опроса свидетельствуют, что у большинства украинцев за последний год ухудшилось материальное положение (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
У большинства украинцев за последний год ухудшилось материальное положение, об этом свидетельствуют данные опроса группы Рейтинг.
Для 29% украинцев материальное положение за последний год значительно ухудшилось, для 34% – скорее ухудшилось. У 32% материальное положение семьи не изменилось, а у 4% улучшилось и значительно улучшилось.
Относительно оценки собственного здоровья две трети отметили отсутствие изменений, треть — заявили об ухудшении.
Хуже всего опрошенные оценили экономическую ситуацию в стране: 80% заявили об ухудшении, 10% - отсутствии изменений, лишь 6% - заявили об улучшении.
Также результаты опроса свидетельствуют, что 97% украинцев уверены в том, что страна сможет отразить нападение России.