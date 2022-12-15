У большинства украинцев за последний год ухудшилось материальное положение — опрос 15 декабря, 14:40 Данные опроса свидетельствуют, что у большинства украинцев за последний год ухудшилось материальное положение (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

У большинства украинцев за последний год ухудшилось материальное положение, об этом свидетельствуют данные опроса группы Рейтинг.

Для 29% украинцев материальное положение за последний год значительно ухудшилось, для 34% – скорее ухудшилось. У 32% материальное положение семьи не изменилось, а у 4% улучшилось и значительно улучшилось.

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Относительно оценки собственного здоровья две трети отметили отсутствие изменений, треть — заявили об ухудшении.

Хуже всего опрошенные оценили экономическую ситуацию в стране: 80% заявили об ухудшении, 10% - отсутствии изменений, лишь 6% - заявили об улучшении.

Фото: ratinggroup.ua

Также результаты опроса свидетельствуют, что 97% украинцев уверены в том, что страна сможет отразить нападение России.