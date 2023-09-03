Украинцы привыкли к кризисам и нестабильности. Почему это плохо для Путина — объясняет британский журналист 3 сентября, 07:49 Жители Киева наблюдают за ликвидацией последствий очередного ракетного удара рашистов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

У украинского народа большой опыт преодоления кризисных ситуаций, начиная с первых лет обретения независимости. Это воспитало твердость и стойкость, которые еще понадобятся украинцам в ближайшие месяцы, пишет в своей колонке британский издатель, научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.



За последние полтора года способность Украины бороться с последствиями разрушений, вызванных российским вторжением, была настолько впечатляющей, что некоторые сторонние наблюдатели даже усомнились в реальности войны, отметил медийщик.

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«Время от времени в социальных сетях появляются видеозаписи украинцев, которые занимаются повседневными делами, сопровождаемые предположениями о том, что ситуация в Украине не может быть настолько серьезной, как утверждается, если по-прежнему можно посещать рестораны, устраивать вечеринки у бассейна или гулять в парке. Эти циничные утверждения абсолютно не соответствуют действительности. Признаки нормальной жизни в современной Украине — это не доказательство того, что реалии войны преувеличивают или фальсифицируют; это свидетельство мужества и стойкости, которые помогают украинцам справиться с ужасом крупнейшего европейского конфликта со времен Второй мировой войны», — утверждает Дикинсон.

То, что энергосистема Украины выдержала ракетные удары по инфраструктуре, а экономика в целом прошла стресс-тест, ограничившись относительно незначительным падением, говорит о необычайной выносливости народа Украины. Впрочем, этому есть объяснение, считает автор колонки.

«Исключительная адаптивность Украины во многом объясняется наличием у нее богатого опыта преодоления кризисных ситуаций. Для подавляющего большинства украинцев все 1990-е годы были одним сплошным кризисом. Затем страна пережила длительные периоды политической турбулентности, вызванные Оранжевой революцией 2004 года и Евромайданом 2014 года, вторжением России в Крым и восьмилетней войной на востоке Украины. Для украинцев, которые выросли и стали совершеннолетними после распада СССР, нестабильность никогда не была чем-то далеким. Никто не стремился к такому наследию, но оно воспитало в украинцах твердость и стойкость, которые оказываются крайне важными, когда страна борется за выживание в условиях продолжающегося вторжения России», — написал Дикинсон.

Такие качества, по его словам, будут очень нужны и в ближайшие месяцы. Но в то же время это «вызывает глубокое недовольство и нарастание тревоги в Кремле».

Диктатор Владимир Путин все еще надеется на отказ Запада от широкой поддержки Киева. Но ни один из западных лидеров не прекратит помощь украинцам, если их решимость сопротивляться России не начнет заметно ослабевать, а это, полагает Дикинсон, ни за что не произойдет.