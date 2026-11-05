В МИД заявили, что мужчины, устроившие смертельную драку в Словакии, были гражданскими лицами

В Словакии задержали украинца по подозрению в убийстве соотечественника (Фото: Wikipedia Commons)

Мужчины, устроившие смертельную драку в отеле в Словакии, были гражданскими лицами. Двое из них находились в Словакии в служебной командировке и не являются военнослужащими Сил обороны Украины.

Об этом NV сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

По данным ведомства, в ночь на 5 ноября в отеле SOG в словацком городе Тренчин в результате ножевых ранений погиб гражданин Украины. По подозрению в убийстве задержан еще один украинец, третьего участника инцидента разыскивают.

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По информации регионального управления полиции Тренчина, погибший получил два ножевых ранения — в область сердца и живота. Мужчина скончался от полученных травм и острого внутреннего кровотечения.

Региональная криминальная полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства.

В МИД подчеркнули, что все трое упомянутых лиц являются гражданскими. Двое из них находились в Словакии в служебной командировке и не являются военнослужащими Сил обороны Украины.

Посольство Украины в Словакии уже связалось с супругой погибшего, чтобы помочь в организации похорон. Дело находится на контроле дипломатического учреждения.

Ранее словацкие издания Nový Čas и Pluska утверждали, что драка произошла между двумя украинскими военнослужащими, которые относятся к авиационному подразделению и находятся в Словакии на обучении.

Позже представитель Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина опроверг причастность Воздушных сил. По его словам, ни пилоты, ни другой авиационный персонал в настоящее время не проходят обучение в Словакии.