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Украинцы получили от Кока-Кола 70 тысяч продуктовых наборов. Как и кому их передали

15 февраля, 11:44

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Почему решили помогать именно продуктами?

Эта помощь позволяет уменьшить последствия гуманитарной катастрофы на прифронтовых территориях, ведь находящиеся в таких зонах жители лишены возможности приобрести продукты. Там из-за повреждений инфраструктуры не работают ни водопровод, ни службы по теплоснабжению, а также отсутствует связь.

Не менее важна эта помощь и для городов и сел в тылу. Особенно в тех населенных пунктах, где сконцентрированы внутренне перемещенные лица, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и переехать на новое место фактически без необходимых средств к существованию.

С начала войны Кока-Кола сосредоточила свои усилия на трех основных направлениях: помощи в восстановлении инфраструктуры, обеспечении продуктовыми наборами наиболее нуждающихся категорий населения и поддержке работников компании в Украине.

70 тысяч украинских семей в 16 регионах Украины уже получили продуктовые наборы от компании Кока-Кола. Больше всего продовольственных наборов было направлено в Харьковскую и Николаевскую области, постоянно страдающие от вражеских обстрелов и бомбардировок, а также жителям населенных пунктов Херсонской и Черниговской областей, длительно находившихся под оккупацией.

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Как определяли, что именно должно войти в продуктовые наборы?

Принципиально важно, чтобы в составе гуманитарной помощи, которая доставляется на прифронтовые территории и в места нахождения внутренне перемещенных лиц, были именно те вещи и продукты, которые наиболее нужные пострадавшим людям.

Мониторить ситуацию, собирать информацию и составлять списки нуждающихся помогают местные власти. Они выясняют у людей, что и где самое необходимое.

Особенно важно знать потребности, когда это касается продуктов питания, ведь ситуация в регионах может отличаться кардинально – от недостатка пищи до отсутствия даже питьевой воды. Необходимо также учитывать возможные проблемы электроснабжения и отсутствие условий для приготовления или хранения продуктов.

Поэтому, прежде всего, в наборы должны входить питательные продукты с длительным сроком годности.

Продуктовые наборы, которые в рамках гуманитарной помощи предоставила пострадавшим от войны людям компания Кока-Кола, сформированы по международным стандартам и доставлены в Украину при содействии итальянского Красного Креста.

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Кто получил адресную помощь?

  • Население деоккупированных территорий;
  • жители прифронтовых населенных пунктов;
  • внутренне перемещенные лица;
  • пожилые одинокие люди и люди с инвалидностью;
  • многодетные семьи;
  • люди, попавшие в сложные жизненные обстоятельства;
  • другие нуждающиеся.

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Что входит в продуктовый набор?

  • Масло подсолнечное (1 л) – две бутылки;
  • крупа гречневая (1 кг) – две упаковки;
  • чай (200 гр) – две упаковки;
  • спагетти (500 гр) – три упаковки;
  • сахар (1 кг) – две упаковки;
  • рис белый (1 кг) – одна упаковка;
  • консервы рыбные (160 гр) – 12 банок;
    или
    (240 гр) – 8 банок;
  • консервы мясные (200 гр) – 10 банок;
    или
    (525 гр) – 4 банка;
  • дрожжи сухие (10 гр) – 4 упаковки;
  • мука пшеничная (1 кг) – 3 упаковки;
  • соль (1 кг) – одна упаковка.

    Такой набор представляет собой месячный запас самых необходимых и самых питательных продуктов с длительным сроком годности, которые можно хранить без холодильника. Также в наборы добавляют питьевую воду в бутылках и напитки Кока-Кола.

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С кем Кока-Кола сотрудничает в оказании помощи?

В военных реалиях есть проблемы с тем, как доставить целевую помощь в прифронтовые регионы и раздать людям по всей территории Украины. Именно эту функцию взяло на себя Общество Красного Креста Украины, которое взаимодействует с волонтерами, имеющими определенный практический опыт выполнения гуманитарных миссий для населения и налаженную систему взаимодействия с местными властями.

"Вместе с Кока-Кола мы помогаем общинам, которые в этом нуждаются. Наше сотрудничество продолжается уже 13 лет и направлено на поддержку людей, оказавшихся в затруднительном положении. Компания – ответственный партнер, готовый поддерживать нас в самых сложных вызовах", – говорит Максим Доценко, генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста.

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Каков объем гуманитарной помощи от Кока-Кола?

"В целом компания Кока-Кола совместно с Coca-Cola HBC, рядом своих международных ботлеров и Фондом Кока-Кола, выделила 18 миллионов евро на гуманитарную помощь в Украине и поддержку своих сотрудников. Еще 4 млн было выделено на закупку 70 тыс. продуктовых наборов за границей и 700 тысяч на закупку воды и напитков, которые входят в состав этих наборов», - отмечает руководитель направления коммуникаций и устойчивого развития компании "Кока-Кола Украина" Ольга Чумак и подчеркивает, что компания будет помогать людям в Украине и дальше.

Теги:   Coca-Cola

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