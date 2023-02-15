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Почему решили помогать именно продуктами?

Эта помощь позволяет уменьшить последствия гуманитарной катастрофы на прифронтовых территориях, ведь находящиеся в таких зонах жители лишены возможности приобрести продукты. Там из-за повреждений инфраструктуры не работают ни водопровод, ни службы по теплоснабжению, а также отсутствует связь.

Не менее важна эта помощь и для городов и сел в тылу. Особенно в тех населенных пунктах, где сконцентрированы внутренне перемещенные лица, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и переехать на новое место фактически без необходимых средств к существованию.

С начала войны Кока-Кола сосредоточила свои усилия на трех основных направлениях: помощи в восстановлении инфраструктуры, обеспечении продуктовыми наборами наиболее нуждающихся категорий населения и поддержке работников компании в Украине.

70 тысяч украинских семей в 16 регионах Украины уже получили продуктовые наборы от компании Кока-Кола. Больше всего продовольственных наборов было направлено в Харьковскую и Николаевскую области, постоянно страдающие от вражеских обстрелов и бомбардировок, а также жителям населенных пунктов Херсонской и Черниговской областей, длительно находившихся под оккупацией.