Украинцы получили от Кока-Кола 70 тысяч продуктовых наборов. Как и кому их передали
15 февраля, 11:44
15 февраля, 11:44
Эта помощь позволяет уменьшить последствия гуманитарной катастрофы на прифронтовых территориях, ведь находящиеся в таких зонах жители лишены возможности приобрести продукты. Там из-за повреждений инфраструктуры не работают ни водопровод, ни службы по теплоснабжению, а также отсутствует связь.
Не менее важна эта помощь и для городов и сел в тылу. Особенно в тех населенных пунктах, где сконцентрированы внутренне перемещенные лица, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и переехать на новое место фактически без необходимых средств к существованию.
С начала войны Кока-Кола сосредоточила свои усилия на трех основных направлениях: помощи в восстановлении инфраструктуры, обеспечении продуктовыми наборами наиболее нуждающихся категорий населения и поддержке работников компании в Украине.
70 тысяч украинских семей в 16 регионах Украины уже получили продуктовые наборы от компании Кока-Кола. Больше всего продовольственных наборов было направлено в Харьковскую и Николаевскую области, постоянно страдающие от вражеских обстрелов и бомбардировок, а также жителям населенных пунктов Херсонской и Черниговской областей, длительно находившихся под оккупацией.
Принципиально важно, чтобы в составе гуманитарной помощи, которая доставляется на прифронтовые территории и в места нахождения внутренне перемещенных лиц, были именно те вещи и продукты, которые наиболее нужные пострадавшим людям.
Мониторить ситуацию, собирать информацию и составлять списки нуждающихся помогают местные власти. Они выясняют у людей, что и где самое необходимое.
Особенно важно знать потребности, когда это касается продуктов питания, ведь ситуация в регионах может отличаться кардинально – от недостатка пищи до отсутствия даже питьевой воды. Необходимо также учитывать возможные проблемы электроснабжения и отсутствие условий для приготовления или хранения продуктов.
Поэтому, прежде всего, в наборы должны входить питательные продукты с длительным сроком годности.
Продуктовые наборы, которые в рамках гуманитарной помощи предоставила пострадавшим от войны людям компания Кока-Кола, сформированы по международным стандартам и доставлены в Украину при содействии итальянского Красного Креста.
В военных реалиях есть проблемы с тем, как доставить целевую помощь в прифронтовые регионы и раздать людям по всей территории Украины. Именно эту функцию взяло на себя Общество Красного Креста Украины, которое взаимодействует с волонтерами, имеющими определенный практический опыт выполнения гуманитарных миссий для населения и налаженную систему взаимодействия с местными властями.
"Вместе с Кока-Кола мы помогаем общинам, которые в этом нуждаются. Наше сотрудничество продолжается уже 13 лет и направлено на поддержку людей, оказавшихся в затруднительном положении. Компания – ответственный партнер, готовый поддерживать нас в самых сложных вызовах", – говорит Максим Доценко, генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста.
"В целом компания Кока-Кола совместно с Coca-Cola HBC, рядом своих международных ботлеров и Фондом Кока-Кола, выделила 18 миллионов евро на гуманитарную помощь в Украине и поддержку своих сотрудников. Еще 4 млн было выделено на закупку 70 тыс. продуктовых наборов за границей и 700 тысяч на закупку воды и напитков, которые входят в состав этих наборов», - отмечает руководитель направления коммуникаций и устойчивого развития компании "Кока-Кола Украина" Ольга Чумак и подчеркивает, что компания будет помогать людям в Украине и дальше.
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