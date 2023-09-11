Роль трудовой миграции на польском и украинском рынке труда для экономики — ближайшее будущее 11 сентября, 16:46 Партнерский проект Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together 2023

Польша в настоящее время борется с проблемами на рынке труда из-за низких показателей рождаемости. В будущем эта проблема также коснется и Украины. О том, как поощрить мигрантов работать в Польше и как опыт польских компаний может помочь преодолеть будущие трудности на украинском рынке, беседовали эксперты в ходе дискуссии на панели по миграции во время конференции «Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together 2023».



20 июля 2023 года Союз предпринимателей и работодателей совместно с Варшавским институтом предпринимательства организовали еще одну конференцию из цикла Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together. Во время конференции также были проведены отраслевые сессии, в том числе дискуссионная панель, посвященная миграции и рынку труда «Роль трудовой миграции на польском и украинском рынке труда для экономики — ближайшее будущее». Гостями дискуссии были Анджей Коркус — Глава Правления EWL, Сильвия Бильска — Генеральная директор Edenred Poland, Изабела Выжга — Глава Правления, Фонд спортивного тотализатора, и Ярослав Романчук — Глава Правления Ассоциации украинского бизнеса в Польше. Модератором дискуссии был Шимон Витковский — директор Форума труда Союза предпринимателей и работодателей.

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Фото: Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together 2023

Преимущества и возможности, связанные с миграцией.

Сессия открыл Анджей Коркус, который представил изменения на польском рынке труда, произошедшие с момента начала российской агрессии против Украины. Он подчеркнул, что хотя Польша и была основным направлением миграции в начале войны, текущие тенденции меняются и наша страна является все менее привлекательной альтернативой для беженцев по проживанию и трудоустройству. При этом он подчеркнул, что данные свидетельствуют о том, что 500 тысяч мигрантов из Украины ответственны за дополнительный 1% роста ВВП Польши.

Президент EWL также представил данные относительно проблем с уменьшением населения Украины. Тогда как в этой стране проживало 52 млн человек в 1991 году и 45 млн в 2015 году, в 2020 году их уже было 37−41 млн, а в 2023 году — лишь 29 млн. Он также отметил, что сейчас за границей находятся около 8 миллионов граждан.

Фото: Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together 2023

Миграция как способ борьбы с демографическими проблемами Польши.

В настоящее время польские компании борются со значительным дефицитом работников. Безусловно, для нашей экономики большой ценностью являются беженцы из Украины, которые приехали в Польшу после начала вторжения Российской Федерации. Важно, что Польша способна привлечь к себе украинцев и удерживать их даже после войны.

Пани Бильска подчеркнула, что на сегодняшний день в Польше практически нет безработицы, а на рынке не хватает не только работников для выполнения простого труда, но и высококвалифицированных специалистов. Она отметила прежде всего роль изучения языка, чтобы мигранты получили возможность постоянно находиться в нашей стране.

«Так же, как мы инвестируем в польских работников и обучаем их английскому языку, мы должны начать думать об изучении польского языка для иностранцев. Это основной момент», — заявила Бильска.

Для нашего рынка также очень важно способствовать признанию квалификации, в частности мы должны обратить внимание на то, чтобы люди, в которых мы инвестируем, предлагая им определенные преимущества, не покидали нашу экономику.

Далее Изабела Выжга представила, как на практике выглядит поощрение мигрантов из Украины оставаться в Польше и какие проекты в этой сфере предлагает Фундация спортивного тотализатора. Глава Правления отметила роль глобальной программы «Выиграй развитие», оказывающей всестороннюю поддержку беженцам из Украины, в рамках которой предлагается, среди прочего, обучение языкам, а также отраслевая подготовка по техническим компетенциям, эксплуатации вилочных погрузчиков, работе с бухгалтерскими программами, косметологии. Выжга также отметила программу «Business for Ukraine Center», которая проводится совместно с Союзом предпринимателей и работодателей, в рамках которой, среди прочего, предлагается поддержка в сфере бизнес-консалтинга и инвестиционного консалтинга, содержательная и специальная поддержка.

Фото: Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together 2023

Как Польша может помочь Украине в решении демографических вызовов.

Тему демографических проблем в перспективе будущего украинского рынка труда и экономики представил Ярослав Романчук.

Он отметил, что после войны демографическая проблема будет очень болезненной для экономики Украины. Романчук представил важнейшие вызовы, связанные с этим: мотивация украинцев по возвращению в страну, социализация людей, пострадавших от травматического опыта во время войны, разработка соответствующей миграционной политики и привлечение иностранных инвестиций.

Ярослав также отметил роль конкурентного преимущества для тех инвесторов, которые первыми решат действовать в Украине.

«Те, кто начинает действовать сейчас, получат лучший доступ к работникам. Позже найти их будет гораздо сложнее», — сказал господин Романчук.

Опыт польских компаний в борьбе с дефицитом работников на рынке, безусловно, может быть полезным для Украины. Эту тему представил Анджей Коркус.

Глава Правления подчеркнул, что "…сегодня, с мыслью о 8 миллионах людей, которые выехали из Украины, мы должны говорить об иммиграционной политике для Украины". Он отметил, что трансформация украинской экономики будет очень похожей на трансформацию польской экономики. Польша уже прошла этот процесс и у нас есть этот опыт.

Фото: Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together 2023

Резюме

Миграция в настоящее время является одним из важнейших и эффективнейших способов решения демографических проблем в польской экономике, а также во многих других странах по всему миру. В будущем в Украине это не будет иначе. Многие из наших восточных соседей захотят вернуться на родину, и если амбициозные планы восстановления и модернизации этой страны станут успешными, то, безусловно, их будет ждать много рабочих мест. Важно, чтобы те, кто решит не возвращаться домой, выбрали в качестве места для проживания Польшу, страну, близкую к ним не только географически, но и культурно. Вызовом для Украины, безусловно, станет обеспечение соответствующего количества «рабочих рук» во время восстановления страны, и в данном случае опыт польских компаний может оказаться для них весьма полезным. Поэтому сотрудничество между Польшей и Украиной является крайне важным и для будущего рынка труда обеих стран.

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