От войны не убежишь. Большинство жителей крупных городов осуждает мужчин призывного возраста, уехавших за границу — опрос IRI 1 июля, 17:27 Украинцы «холодно» относятся к мужчинам призывного возраста, которые покинули страну (Фото:Roman Baluk / AP via EastNews)

Украинцы поддерживают женщин с детьми, которые выехали из страны из-за большой войны, но не мужчин, которые поступили так же.

Большинство жителей крупных городов Украины положительно воспринимают женщин с детьми, которые выехали за границу во время большой войны. «Очень теплое» и «теплое» отношение к ним выразили от 70% до 80% опрошенных в Киеве и 20 областных центрах.

Видео дня

Об этом говорится в муниципальном опросе Международного республиканского института (IRI), проведенном в апреле-мае 2023 года.



Меньше поддержки получили женщины-беженки без детей. К их решению «тепло» отнеслись около 40−50% опрошенных в зависимости от города. Похожие цифры и у мужчин призывного возраста, которые выехали за границу благодаря наличию льгот.



Инфографика: IRI

А вот мужчины призывного возраста, которые покинули родину, воспользовавшись другим путем (например — нелегальным), получили в большинстве своем негативные отзывы. Наибольшая доля тех, кто критикует подобные поступки, оказалась среди жителей Луцка, где 78% относятся к такому решению «холодно» или «очень холодно». Аналогичную оценку дали 77% жителей Житомира, и по 72% - Кропивницкого и Полтавы.



Более спокойно к этому отнеслись жители Ужгорода, где 15% местных респондентов имеют «очень теплое» или «теплое» отношение к таким мужчинам, 36% - нейтральное, а 48% - «холодное» или «очень холодное».



Всеукраинский муниципальный опрос Международного республиканского института (IRI) был проведен Социологической группой «Рейтинг» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID)

Опрос проводился в 21 областном центре Украины, которые не находятся под контролем российских или пророссийских сил. Херсон был исключен из выборки в 2023 году из-за ситуации с безопасностью, которая делала невозможным личный опрос. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 16800 респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%.