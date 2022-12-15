Украина вырывается вперед. Улучшение ее обороноспособности и имиджа в мире становятся все очевиднее — опрос 15 декабря, 17:03 Усиление обороноспособности страны украинцы считают очевидным (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

На фоне успехов ВСУ в противостоянии российской агрессии и поддержки со стороны мирового сообщества украинцы отмечают очевидные улучшения в обороноспособности страны.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса по итогам 2022 года, проведенного группой Рейтинг.

Кроме того, граждане Украины ощущают поддержку мирового сообщества, чему способствует ее позитивный международный имидж.

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Согласно приведенным цифрам, обороноспособность страны и отношение к ней в мире получили от граждан наилучшие оценки. Соответствующие изменения заметили 90% и 86% опрошенных.

В пользу второго пункта говорит также и тот факт, что украинский народ в 2022 году стал лауреатом премии За свободу мысли имени Андрея Сахарова.

«Нет никого более достойного этой премии. Эта награда — для украинцев, которые воюют на фронте, для тех, кто был вынужден уехать, тех, кто потерял родных и друзей, всех тех, кто встает и сражается за то, во что верит. Я знаю, что храбрый народ Украины не сдастся, и мы вместе с ними», — отметила глава Европарламента Роберта Мецола.

Кроме того, президент Владимир Зеленский и «Дух Украины» были признаны «Персоной года» журнала Time.

Что касается обороноспособности страны, то о ее усилении говорят успехи ВСУ, которые в ходе своего контрнаступления сумели освободить от РФ значительные территории сразу на нескольких направлениях.