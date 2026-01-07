Большинство украинцев негативно оценивают деятельность Трампа в отношении Украины — опрос КМИС
Только 14% украинцев положительно оценивают деятельность Трампа в отношении Украины (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)
74% украинцев негативно оценивают деятельность президента США Дональда Трампа в отношении Украины.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Опрос показал, что подавляющее большинство украинцев продолжают считать, что для Украины плохо, что Трамп является президентом США.
Социологи уточнили, что в мае и июне 2025 года так считали 72% украинцев, то есть за последние полгода ситуация почти не изменилась.
Сейчас только 14% опрошенных уверены, что для Украины хорошо, что Трамп является президентом США.
Согласно опросу, 59% украинцев убеждены, что США устали и давят на Украину для уступок России.
В то же время 28% опрошенных продолжают считать США надежным союзником.
Социологи отметили, что хотя показатели по этим вопросам имеют негативную тенденцию, но худшее восприятие политики США у украинцев было в марте 2025 года.
Опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Социологи опросили 1001 респондента в возрасте от 18 лет на территории, которая контролируется правительством Украины. Опрос не проводился с жителями временно оккупированных территорий, а также с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1%.