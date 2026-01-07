Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос показал, что подавляющее большинство украинцев продолжают считать, что для Украины плохо, что Трамп является президентом США.

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Социологи уточнили, что в мае и июне 2025 года так считали 72% украинцев, то есть за последние полгода ситуация почти не изменилась.

Сейчас только 14% опрошенных уверены, что для Украины хорошо, что Трамп является президентом США.

Согласно опросу, 59% украинцев убеждены, что США устали и давят на Украину для уступок России.

В то же время 28% опрошенных продолжают считать США надежным союзником.

Социологи отметили, что хотя показатели по этим вопросам имеют негативную тенденцию, но худшее восприятие политики США у украинцев было в марте 2025 года.

Опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Социологи опросили 1001 респондента в возрасте от 18 лет на территории, которая контролируется правительством Украины. Опрос не проводился с жителями временно оккупированных территорий, а также с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1%.