Большинство украинцев негативно оценивают деятельность Трампа в отношении Украины — опрос КМИС

7 января, 14:17
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Только 14% украинцев положительно оценивают деятельность Трампа в отношении Украины (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Только 14% украинцев положительно оценивают деятельность Трампа в отношении Украины (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

74% украинцев негативно оценивают деятельность президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос показал, что подавляющее большинство украинцев продолжают считать, что для Украины плохо, что Трамп является президентом США.

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Социологи уточнили, что в мае и июне 2025 года так считали 72% украинцев, то есть за последние полгода ситуация почти не изменилась.

Сейчас только 14% опрошенных уверены, что для Украины хорошо, что Трамп является президентом США.

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Согласно опросу, 59% украинцев убеждены, что США устали и давят на Украину для уступок России.

В то же время 28% опрошенных продолжают считать США надежным союзником.

Социологи отметили, что хотя показатели по этим вопросам имеют негативную тенденцию, но худшее восприятие политики США у украинцев было в марте 2025 года.

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Опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Социологи опросили 1001 респондента в возрасте от 18 лет на территории, которая контролируется правительством Украины. Опрос не проводился с жителями временно оккупированных территорий, а также с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1%.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Дональд Трамп США Война России против Украины Опрос Соцопрос

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